Letadla Boeing 737 MAX 9 se vrátí na nebe. Americké úřady ale rozšíření výroby nepovolí

Letadla Boeing 737 MAX 9, která kvůli incidentu ze začátku ledna nemohla létat, se brzy vrátí do provozu. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) totiž stanovil podmínky kontroly, kterou musí 171 nyní odstavených strojů projít. Inspekce každého letadla by měla trvat několik hodin. Do provozu se zřejmě vrátí už koncem týdne. Zároveň však FAA Boeingu sdělil, že nepovolí žádné rozšíření výroby letounů MAX, a to včetně modelu 737 MAX 9.

Washington 6:48 25. ledna 2024