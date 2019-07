British Airways ruší všechny lety do Káhiry v příštím týdnu, prověřují bezpečnost

Britské aerolinky British Airways od soboty ruší na sedm dní všechny lety do Káhiry. Letecká společnost ve svém sobotním prohlášení uvedla, že jde o preventivní opatření, které umožní posoudit bezpečnosti na tamním letišti. Bližší podrobnosti o pozastavení letů zatím nejsou známy. České letecké společnosti do Káhiry nelétají. Londýn/Káhira 20:15 20. 7. 2019 (Aktualizováno: 20:45 20. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo společnosti British Airways | Foto: Frank Augstein | Zdroj: AP

„Neustále prověřujeme bezpečnostní opatření na všech našich letištích po celém světě. Lety do Káhiry jsme na sedm dní pozastavili. Jde o preventivní opatření, které umožní další posouzení situace,“ citovala agentura Reuters z prohlášení společnosti.

Cestujícím, kteří měli v sobotu letět do Káhiry z londýnského letiště Heathrow, bylo těsně před nástupem do letadla řečeno, že let byl zrušen a že žádný náhradní nebude po celý týden. O jakou bezpečnostní hrozbu by mohlo jít, aerolinky nesdělily, uvedla BBC.

„Bezpečnost našich zákazníků a posádky je pro nás vždy na prvním místě. Nikdy bychom nevypravili letadlo, kdyby to nebylo bezpečné,“ uvedl k tomu pouze mluvčí aerolinek.

„České letecké společnosti létají jenom na egyptské pobřeží a ne do Káhiry, a to již delší dobu. A české cestovní kanceláře Káhiru nabízejí velmi málo, téměř vůbec, protože ji pokládají za zónu, která je nebezpečná. Nás jako cestovního ruchu v Čechách se to netýká. Pokud nějací individuální turisté využívají lety do Káhiry s British Airways, tak to bude pro ně nějaká potíž, ale kanceláří se to nedotkne,“ řekl na mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

„Pobřeží je bezpečné, je daleko od Káhiry a navíc oddělené pouští. Jsou tam jiná bezpečnostní pravidla než v Káhiře a 18milionové město je o něčem jiném než hotely na pobřeží,“ dodal.

Britská diplomacie přitom v pátek upravila svá doporučení a upozornění pro občany Británie, kteří cestují do Egypta. „Existuje zvýšené riziko terorismu v letecké dopravě. Pro lety z Egypta do Británie byla zavedena dodatečná bezpečnostní opatření,“ uvedla podle BBC diplomacie.

Agentura Reuters upozornila, že britské úřady nedoporučují létat do letoviska Šarm-aš-Šajch na egyptském Sinajském poloostrově, pokud to není nezbytně nutné. Žádné podobné doporučení pro Káhiru ale nemají.