Psychotik v letadle hrozil, že odpálí bombu. Odsoudili ho na 12 let

Australský soud ve čtvrtek poslal na 12 let do vězení muže, který loni v květnu v letadle společnosti Malaysia Airlines cestou z Melbourne do Kuala Lumpuru hrozil bombovým útokem. Muž se snažil dostat do kokpitu a vyděsil více než 200 cestujících a členů posádky. Letoun se kvůli tomu musel vrátit zpět do Austrálie. Jak se později ukázalo, Srílančan u sebe neměl žádné výbušniny, ale trpěl psychózou vyvolanou užíváním drog, uvedl soud. Melbourne 13:02 7. června 2018

Šestadvacetiletý Manodh Marks asi deset minut po startu letadla vstal ze sedadla, v ruce držel jakýsi elektronický přístroj a hrozil, že odpálí bombu. Jeho chování vyvolalo mezi pasažéry paniku, nakonec se ale cestujícím podařilo ho přemoci a spoutat.

Jak uvedl soudce Michael McInerney, Marks dorazil do kuchyňky před kokpitem a hrozil, že má v plánu zničit letadlo. "Cestující a posádka neměli pouhé obavy, oni byli přesvědčeni, že má u sebe bombu," řekl. "Nikdo si nedokáže představit, jaký strach všichni lidé na palubě měli," dodal.

Poháněn bludy

Podle právníků byl Srílančan pravidelným uživatelem metamfetaminu a osudnou noc trpěl psychózou s bludy vyvolanou právě drogami.

Soudce uvedl, že Marks bude deportován domů na Srí Lanku až poté, co si odsedí minimálně devět let ze svého trestu.

Státní leteckou společnost Malaysia Airlines postihla v posledních letech dvě velká neštěstí. Let MH17 společnosti Malaysia Airlines byl v červenci 2014 sestřelen nad Ukrajinou. O život přišlo 283 pasažérů a 15 členů posádky. O čtyři měsíce dříve se let MH370 s 239 lidmi na palubě ztratil cestou z Kuala Lumpuru do Pekingu. Stroj se patrně zřítil do Indického oceánu.