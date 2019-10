Havárii indonéského Boeingu způsobil softwarový problém i neznalost pilota, zjistili vyšetřovatelé

Tragickou nehodu indonéského Boeingu loni v říjnu způsobila kombinace chyb na straně výrobce i aerolinek. Podle informací agentury Reuters to naznačuje dosud nezveřejněná zpráva indonéských vyšetřovatelů. Boeing 737 MAX společnosti Lion Air se zřítil před rokem krátce po startu z Jakarty do Jávského moře. Při nehodě zemřelo skoro 190 lidí. Byla to první ze dvou havárií tohoto modelu, který od letošního jara nesmí létat.

