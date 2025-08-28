Letadlo českých Smartwings z Korfu do Brna mělo závadu na motoru. Muselo přistát v řecké Preveze
Letadlo české společnosti Smartwings bylo ve čtvrtek odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z motorů a letoun bezpečně přistál. Na palubě letu mířícího do Brna bylo 189 pasažérů a šest členů posádky. Vyplývá to z informací, které poskytla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.
„Posádka letadla z preventivních důvodů motor vypnula v souladu s bezpečnostními předpisy a doporučením výrobce letounu a letadlo bezpečně přistálo,“ uvedla mluvčí Vladimíra Dufková.
Dodala, že nešlo o požár motoru, jak se objevilo na sociálních sítích, ale o takzvanou pumpáž, kterou může způsobit například střet s ptákem, kterého motor letadla nasaje.
Pro pasažéry do Prevezy přiletí náhradní letadlo, řekla Dufková. Jeho odlet do Brna je naplánovaný ještě během čtvrtka.