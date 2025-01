Vyšetřovatelé získali z havarovaného letadla v Jižní Koreji data z černé skříňky. Druhou pošlou do USA

Vyšetřovatelé získali data z černé skříňky letounu, který v neděli v Jižní Koreji narazil do zdi a explodoval. Uvedla to ve čtvrtek stanice BBC News s odvoláním na jihokorejské ministerstvo dopravy. Při nehodě zahynulo 179 ze 181 lidí na palubě. Údaje z hlasového záznamníku v pilotní kabině budou převedeny do zvukového souboru, zatímco druhá černá skříňka - záznamník letových údajů - bude odeslána do Spojených států k analýze.

