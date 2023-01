V Nepálu při přistání havarovalo letadlo se 72 lidmi na palubě, nejméně 40 lidí zemřelo

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE — BNO News (@BNONews) January 15, 2023

Nejméně 40 obětí si v neděli ráno vyžádala havárie letadla v Nepálu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na mluvčího armády. Stroj společnosti Yeti Airlines se 72 lidmi na palubě, mezi kterými bylo deset cizinců, směřoval podle serveru The Kathmandu Post z metropole Káthmándú do města Pokhara, kde se zřítil.