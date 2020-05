V Pákistánu se zřítilo u Karáčí letadlo, na palubě bylo přes sto lidí

Na místo vyjely sanitky a záchranáři a armáda poslala jednotku rychlého nasazení. Na záběrech odvysílaných televizí Geo bylo vidět poblíž místa neštěstí mnoho lidí. Sanitky si mezi nimi musely klestit cestu.

Armáda vyslala také vrtulník k odhadu škod a potřebného zásahu záchranářů. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádnou situaci v několika karáčských nemocnicích.

Stroj, který spadl, byl Airbus-320. Svědci citovaní agenturou AP uvedli, že se před pádem dvakrát či třikrát pokusil přistát.

