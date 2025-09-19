Letadlo plné lidí muselo kroužit nad letištěm na Korsice. Dispečer pod nimi mezitím spal
Nikdy jsem nic takového nezažil, komentoval kapitán airbusu velmi neobvyklou situaci, ke které došlo v noci na úterý. Jeho letadlo plné lidí mířících z Paříže na Korsiku nemohlo na místě přistát podle plánu. Dokonce muselo kroužit ve vzduchu nedaleko letiště. Řídící letového provozu si totiž uprostřed směny zdříml. Informují o tom britská média s odkazem na francouzský Úřad pro civilní letectví.
Když se piloti letadla Airbus A320 přilétajícího z Paříže do města Ajaccio nemohli spojit s řídící věží na Korsice, došlo jim, že je něco špatně. Přistát ale nemohli, protože jediná dráha letiště Napoleona Bonaparta nebyla osvětlená.
Kontaktovali proto letištní hasiče a ti poté policii, všichni se snažili spojit s řídící věží. S letadlem společnosti Air Corsica plným lidí mezitím piloti vyčkávali na obloze. A dlouhé minuty kroužili u letiště nad Středozemním mořem. Jediný řídící letového provozu ve službě mezitím dole na letišti spal. A druhý měl podle britského listu The Independent čtyřhodinovou přestávku.
Piloti dokonce čekali tak dlouho, že začaly vznikat plány na přesměrování letu do města Bastie, které se nachází na druhé straně ostrova Korsika. Nakonec to ale nebylo nutné, protože dispečera se podařilo probudit a letadlo mohlo bezpečně přistát.
„Za svou několik desetiletí trvající kariéru jsem se nikdy s podobnou situací nemusel potýkat. Udělali jsme malou obhlídku. Nedošlo k panice, všichni zůstali klidní,“ řekl kapitán pro list The Times. A dodal, že cestující brali situaci s humorem.
Francouzský Úřad pro civilní letectví zahájil vyšetřování celé záležitosti. Přestože měl dispečer negativní test na alkohol a drogy, „zvažuje se možný postih“.
Francouzští letoví dispečeři si stěžují na platové a pracovní podmínky, které podle nich způsobují únavu a stres. Dokonce kvůli tomu plánují stávku, která se má uskutečnit během října.