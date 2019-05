Do Perského zálivu už ne. Španělská fregata opustí letadlovou loď USA, Madrid nechce konflikt s Íránem

Loď španělského námořnictva, která od dubna v rámci vojenského cvičení doprovází americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln, se od amerického plavidla dočasně oddělí a nebude s ním pokračovat do Perského zálivu. Informoval o tom deník El País s odvoláním na španělské ministerstvo obrany. Důvodem je eskalace napětí mezi Washingtonem a Teheránem. Madrid 15:12 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loď španělského námořnictva, která doprovází americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln (v dáli), se od amerického plavidla dočasně oddělí a nebude s ním pokračovat do Perského zálivu | Foto: Jason Waite/U.S. Navy | Zdroj: Reuters

Španělská fregata Méndez Núñez s 215 členy španělského námořnictva na palubě se podle loňského rozhodnutí vlády připojila k bojové jednotce v čele s americkou letadlovou lodí minulý měsíc jako jediná neamerická loď.

Podle původního plánu s ní mělo španělské plavidlo plout až do října na společném cvičení, během něhož se mělo ze Středomoří pokračovat přes Rudé moře a Indický oceán dále do Tichomoří a pak do Kalifornie. Odtud se pak měla španělská loď vrátit přes Panamský průplav domů.

Minulý týden ale bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton oznámil, že bojová jednotka v čele s americkou letadlovou lodí popluje na Blízký východ jako varování Íránu.

Vzrůstající napětí

Trasu lodi Bolton neupřesnil, podle agentury AP by skupina plavidel měla plout nejspíš do Perské zálivu, kde mají USA v Kataru vojenskou základnu a kam před několik dny poslal Washington i bombardéry B-52.

V souvislosti se vzrůstajícím napětím mezi Washingtonem a Teheránem nařídila španělská ministryně obrany Margarita Roblesová, aby se španělská loď Méndez Núñez od skupiny amerických plavidel oddělila.

Podle deníku El País to znamená, že loď zůstane v Arabském moři a nepopluje do Perského zálivu. K Američanům se připojí, pokud budou pokračovat v dohodnuté trase a náplni plánovaného cvičení.

Seriózní partner

Deník El País v úterý napsal, že americká letadlová loď USS Abraham Lincoln už proplula úžinou Báb al-Mandáb, která spojuje Rudé moře s Adenským zálivem, a směřuje k Hormuzskému průlivu. Tím do Perského zálivu ale španělská loď už nevpluje, uvedl deník.

Ministryně obrany Roblesová podle deníku El País uvedla, že Španělsko zůstává „seriózním a spolehlivým partnerem“ USA, ale jeho armáda je vázána multilaterálními dohodami EU a NATO. Podle deníku se ministryně distancovala od jednostranného rozhodnutí Washingtonu, protože se Madrid nechce takto nedobrovolně dostat do konfliktu s Íránem.

Současný americký prezident Donald Trump zostřil napětí ve vztazích s Íránem, když loni odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Teheránem a zavedl vůči Íránu sankce.

Ostatní signatáři (Rusko, Čína, Británie, Německo, Francie a EU) se ale snaží dohodu zachovat s tím, že Írán dosud podmínky dohody plní. Minulý týden ale íránský prezident Hasan Rúhání pohrozil, že jeho země v reakci na americké sankce přestane některé závazky dodržovat.