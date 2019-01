Při leteckých neštěstích loni zemřelo 556 lidí, přesto byl rok 2018 jedním z těch nejbezpečnějších

V roce 2017 zemřelo při leteckých neštěstích 44 lidí, rok 2018 měl pak 556 obětí, píše BBC s odvoláním na nizozemský server Aviation Safety Network (ASN), který eviduje letecké nehody a únosy letadel. V porovnání s dostupnými záznamy z minulosti byl ale loňský rok devátým nejbezpečnějším. Amsterdam 9:07 2. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři u vraku havarovaného letadla v Káthmándú 12. března 2018. | Foto: Navesh Chitrakar | Zdroj: Reuters

K nejfatálnější nehodě došlo vloni v říjnu, když v Indonésii krátce po startu z Jakarty havarovalo letadlo společnosti Lion Air do Jávského moře. Zemřelo 189 lidí.

Podle serveru ASN došlo v roce 2018 celkem k 15 smrtelných nehodám linkových letadel. Mezi ně patří například také červencová nehoda na Kubě, při které zemřelo 112 lidí.

O život přišlo při leteckém neštěstí 66 lidí také v íránském pohoří Zagros. Při přistání v nepálském Káthmándú loni v březnu pak zemřelo 51 lidí.

Celkové statistiky se ale podle serveru za posledních 20 let zlepšují. „Pokud by nehodovost zůstala stejná jako před 10 lety, zaznamenali bychom 39 smrtelných nehod,“ uvedl šéf ASN Harro Ranter.

„Když bychom vzdali nehodovost z roku 2000, bylo by to dokonce 64 smrtelných nehod. To ukazuje na enormní pokrok v otázce bezpečnosti v posledních dvou dekádách,“ dodal pro BBC.

Podle ASN se mezi největší rizika leteckého průmyslu řadí nehody, které server označuje termínem „loss of control“, v češtině ztráta kontroly. Ta totiž podle ASN stojí za 10 z 25 nejhorších leteckých katastrof za posledních pět let.