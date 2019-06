Bezpečnostní analytik: Američanům se do otevřeného konfliktu s Íránem nechce

Íránské revoluční gardy ve čtvrtek sestřelily neozbrojený americký dron. V reakci se Spojené státy chystaly v noci na pátek provést odvetný útok na íránské cíle. Americký prezident Donald Trump útoky na poslední chvíli odvolal. Proč to udělal a jaký může být další vývoj? Podle bezpečnostního analytika Josefa Krause z Masarykovy univerzity to lze vnímat jako určité gesto nebo diplomatický tah. Rozhovor Praha 17:37 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útoky byly podle amerického prezidenta odvolány deset minut před zahájením. Ilustrační foto

Co podle vás vedlo Donalda Trumpa k odvolání naplánovaných útoků na poslední chvíli?

Těžko můžu Donaldu Trumpovi vidět do hlavy, ale domnívám se, že si vyhodnotil, že za problémy, které by případný útok na íránské cíle způsobil, to nestojí.

Je to dáno tím, že ani jedna ze stran nechce eskalaci konfliktu. Spojeným státům vyhovuje „ukazování svalů“ či „řinčení zbraní“, nechtějí ale do otevřené ozbrojené konfrontace. Diplomacie se zdá být účinnější než ozbrojený konflikt.

Jsou tyto odvolané útoky ojedinělé, nebo se podobné akce plánují běžně a jen se o nich veřejnost nedozví?

Plány na potenciální či reálný útok jsou naprosto běžné. Skutečnost, že informace unikly do médií a že útoky byly Donaldem Trumpem odvolány na poslední chvíli, lze vnímat jako určité gesto nebo diplomatický tah. Ukázat Íránu, že Spojené státy jsou skutečně ochotné jít do ozbrojeného konfliktu, pokud k tomu budou vyprovokovány.

Předpokládáte, že v médiích se tyto informace objevily účelově?

Podle mě to bylo cílené jako součást diplomatické hry.

Zmínil jste, že podle vás budou obě strany pokračovat v diplomacii. Jak ale budou probíhat jednání, když íránský duchovní vůdce Sajjid Alí Chameneí dialog s USA odmítá?

Rozhovory samozřejmě nebudou napřímo. Myslím si, že strany spoléhají na to, že dojde k deeskalaci napětí. Není potřeba, aby spolu hovořily napřímo, ale spíš aby se celá situace znovu uklidnila. Írán a Spojené státy se musí přestat navzájem provokovat. Pokud vše půjde dobře, situace se v následujících týdnech uklidní tak, jako se v posledních týdnech samovolně vyhrotila.

Věříte tedy, že dojde k deeskalaci napětí?

Bude hodně záležet na tom, jaká odvetná opatření přijmou Spojené státy za sestřelení svého dronu. Každá strana zároveň nabízí vlastní verzi toho, co se stalo.

Írán tvrdí, že dron sestřelil nad svými vodami, zatímco USA, že zařízení bylo sestřeleno nad mezinárodními vodami. Kde je pravda, ukáže až vyšetřování. Očekávám, že Spojené státy budou na půdě OSN protestovat. Minimálně si ale díky incidentu obhájí vyšší vojenskou přítomnost v oblasti – tedy, že pošlou do Perského zálivu další vojáky nebo válečné lodě.

Hrozí zpřísňování sankcí, případně zavádění nových ze strany USA vůči Íránu?

To je nejpravděpodobnější scénář. Spojené státy budou tlačit na zpřísnění sankcí. A zároveň budou posilovat svou vojenskou přítomnost, což je důležité gesto i vůči vlastním spojencům v oblasti Perského zálivu – Saúdské Arábii, Kuvajtu, Kataru a dalším.

Stalo se už dříve, že by Spojené státy poslaly své jednotky nebo zařízení na cizí území a pak tvrdily, že to bylo jen v mezinárodních vodách?

Takové věci se stávají naprosto běžně. Třeba mezi mocnostmi - USA a Ruskem - při vojenských cvičení dochází často k obviňování z toho, že byla porušena demarkační linie. Pokud by se však ukázalo, že Spojené státy přišly o své zařízení nad mezinárodními vodami, bude mít tento incident pokračování.