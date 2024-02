Letecký provoz v Německu ochromí stávka pozemního personálu Lufthansy, zrušeny jsou i lety z Prahy

V 7.30 měl z Prahy odletět spoj do Frankfurtu nad Mohanem. Jenže - neodletí. A to kvůli další velké stávce pozemního personálu německých aerolinek Lufthansa, která brzy ráno začala. Sama letecká společnost předpokládá, že se jí podaří zajistit jen 10 až 20 procent naplánovaných letů. Berlín 6:20 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli stávce pozemního personálu společnosti Lufthansa byla zrušena řada letů | Foto: Maximilian Schwarz | Zdroj: Reuters

Stávka se nejvíce dotkne těch cestujících, kteří se chtějí dostat z anebo do Mnichova, Hamburku, Berlína nebo právě do zmíněného Frankfurtu. Pražské letiště Václava Havla hlásí, že je v úterý zrušeno celkem osm spojů právě do a z Frankfurtu. A taky některé lety mezi Prahou a Mnichovem.

Stávku, která skončí zítra v sedm ráno, organizuje odborový svaz Verdi. Je to výstražný protest a cílem je, aby 25 tisíc zaměstnanců pozemního personálu Lufthansy dostalo vyšší mzdy. Konkrétně chtějí přidat 12,5 procenta, nejméně v přepočtu 12 500 korun měsíčně. A odboráři žádají taky jednorázový inflační bonus - a ne zrovna malý, chtějí, aby to bylo zhruba 75 tisíc.