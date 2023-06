Sedmnáct firem reprezentovalo Česko na leteckém veletrhu v Bourget. Navázaly spolupráci s Ukrajinou

Přelety stíhaček, přehlídky bezpilotních letounů a uzavření velkých kontraktů. Na francouzském letišti Bourget se po pandemii covidu znovu otevřel mezinárodní letecký veletrh. Evropská společnost Airbus tam potvrdila obří zakázku na 500 letounů pro indické aerolinky. Na veletrhu se v rekordním zastoupení představili taky Češi, kteří přímo v areálu letiště vystavují český turbovrtulový letoun L410NG. Paříž 12:26 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na veletrhu je k vidění taky letecký taxík, který má přepravovat lidí na OH v Paříži příští rok | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

S pilotem Vojtěchem Karlíkem nastupuji do letounu L410 NG. Je to velký návrat pro letadlo a jeho předchůdce do Francie. „Po padesáti letech od prvního uvedení, jsme se opět ukázali na výstavě v Le Bourget,“ popisuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České firmy jsou zastoupeny na veletrhu letounů ve francouzském Bourget

L410NG je devatenácti místní letadlo. Zákazníkům je nabízené v různých variantách. „Ve Francii ho předvádíme v konfiguraci pro 19 cestujících. Samozřejmě máme různé verze od výsadkových, po cargo verze,“ vysvětluje.

„Je velmi zajímavé, že se na veletrhu podařilo zajistit místo mezi velmi exkluzivními partnery. Nejsme někde zastrčení v koutě, ale to letadlo je na stojánce vidět,“ říká prezident Asociace leteckého a kosmického průmyslu Josef Kašpar.

Stánek české delegace připomíná přistávací dráhu. Nad ní je model letounu L-39NG. „Naše firmy jsou tady v poměrně velkém obsazení. Celkem 17 společností. To je opravdu největší reprezentace za poslední dobu,“ vysvětluje Kašpar.

Podpis memoranda o česko-ukrajinské spolupráci při výrobě motorů do střel a dronů | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Spolupráce s Ukrajinou

Češi na veletrhu podepsali memorandum o spolupráci s Ukrajinci při výrobě motorů do bezpilotních prostředků a střel. Ukrajinci chtějí tyto motory použít i ve svém obranném průmyslu.

Prezident Asociace leteckého a kosmického průmyslu Josef Kašpar | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Ředitel ukrajinské firmy Ivchenko-Progress Igor Kravchenko potvrdil, že první dodávky motorů do dronů a střel jsou v plánu zhruba za rok. Česká společnost LOM Praha rozvíjí spolupráci s Američany. V následujících dnech se chystá podepsat smlouvu na servis amerických vrtulníků Viper a Venom.

Na veletrhu ve francouzském Bourget chce oslovit taky zástupce americké společnosti Lockheed Martin a to v souvislosti se zakázkou na stíhačky F-35.

Ředitel LOM Praha Jiří Protiva | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Chceme nabídnout výcvik, simulátory - ve spolupráci s naší dceřinou společnosti VR Group- a chceme nabídnout taky údržbu různých komponentů a logistickou podporu,“ upřesňuje Jiří Protiva ze společnosti LOM Praha.

Na veletrhu v Bourget se v úterý představí první letoun poháněný větrnou a solární energií SOL.EX, který loni dokončil přelet kolem Francii. Nad letištěm prolétnou taky vrtulníky a letouny evropské společnosti Airbus. Právě s jejími zástupci má v úterý na veletrhu jednat ministr průmyslu a obchodu za hnutí STAN Jozef Síkela.