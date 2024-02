Na letištích v Německu stávkuje bezpečnostní personál. Cestující musí počítat s komplikacemi

V Německu ve čtvrtek stávkuje bezpečnostní personál několika velkých letišť. Tisíce cestujících tak musí počítat s komplikacemi, i když aerolinky řadu letů ani nezrušily – včetně linek s Českem. Problém může být s přesedáním na navazující spoje. Od stálého zpravodaje Berlín 8:22 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po celý den budou ochromená i letiště v Berlíně, Hamburku, Kolíně nebo Düsseldorfu | Foto: Jana Rodenbusch | Zdroj: Reuters

Do stávky se zapojili i zaměstnanci letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, tedy jednoho z hlavních leteckých uzlů. Mimo provoz budou bezpečnostní kontroly u vstupu do terminálu, zatímco tranzitní zóna zůstane otevřená a přestup z jednoho letadla do druhého tak teoreticky zůstane možný.

Po celý den budou ochromená i letiště v Berlíně, Hamburku nebo Düsseldorfu. Naopak Mnichova se akce nedotkne. Protest pořádá svaz Verdi, který už na pátek svolal i stávku v dopravních podnicích po většině Německa. Odborům jde o vyšší platy.