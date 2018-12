Celkem 47 ruských letišť změní jméno. Místo Šeremeťjevo bude jméno Alexandra Puškina

Velká jména Ruska - pod tímhle názvem se skrývala anketa o nových názvech letišť. Letadla tak už nebudou přistávat na moskevská Šeremeťjevo, ani Domodědovo. Na jejich terminálech se objeví tabule se jmény Alexandra Puškina a Michaila Lomonosova. V Kaliningradu zase nezvítězilo jméno tamního rodáka Immanuela Kanta, jehož jméno v anketě dlouho vedlo. Moskva 16:48 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Start letadla z letiště Šeremeťjevo v Moskvě (ilustrační foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Celkem se přejmenovalo 47 letišť a jsou po celé zemi. Anketa měla dvě fáze - lidé nejdřív navrhovali seznamy osobností, které se k danému městu hodí. Pořadatelé pak vybrali tři kandidáty, kteří se pak utkali o přízeň hlasujících.

Největší letiště Ruska - moskevské Šeremeťjevo- ponese jméno básníka Alexandra Puškina. Lidé mu dali přednost před leteckým konstruktérem Tupolevem. Druhé největší Domodědovo zase uctí Michaila Lomonosova. U dalších klíčových letišť - moskevského Vnukova a petrohradského Pulkova, zatím není rozhodnuto. Úřady tam budou pořádat ještě finální kolo.

Vlastizrádce. Rusofob. Nepoznatelný admirál. V Kaliningradu zvažovali dát letišti jméno po filozofu Kantovi Číst článek

Důvodem je, že v obou metropolích vyhrála jména, která zvolili taky lidé odjinud. Moskevské Vnukovo mělo nést jméno raketového konstruktéra Sergeje Koroljova. Jenže to si už zabrala Samara. V Petrohradu byla volba celkem jasná - Rusové hlasovali pro zakladatele města Petra Velikého. Ten už má ale vlastní letiště ve Voroněži.

Pankáč z Omsku

Projekt Velká jména Ruska ale provázely i značné kontroverze. Například podle deníku Novaja Gazeta bylo celé hlasování spíš formální a demokratické vlastně vůbec ne. Referendum je prý závazné jen u názvů, které si stát vybere. Ukázkou byla situace v Omsku. Lidé tam chtěli uctít svého rodáka a punkového zpěváka Igora Letova. Hudebník měl výrazný náskok, úřady ho ale ze seznamu vyškrtly.

V Kaliningradu, tedy někdejším východopruském Královci, se letiště málem jmenovalo po slavném filozofovi. Dlouho tam měl výrazný náskok Immanuel Kant, osvícenský filozof známý tím, že nikdy neopustil hranice svého rodného Královce.

Alžběta místo Kanta

Jenže tohle město v roce 1945 dobyla Rudá armáda a noví správci začali německou minulost potlačovat. Kantovo jméno ve Velkých jménech Ruska vzbudilo odpor politiků a vojáků. Do situace se vložil taky velitel Baltské námořní flotily Igor Muchamtšin.

„Všichni pořád Kant, Kant. To nebyl jen filozof. Byl to člověk, který zradil svoji vlast. Co se plazil po kolenou, aby ho nechali přednášet na místní univerzitě. Psal nějaké nesmyslné knihy, které nikdo z nás nečetl a číst nebude. My vojáci si musíme uvědomit, komu vděčíme za to, že naše flotila může sídlit právě tady,“ řekl viceadmirál Muchamtšin.

Námořníci dostali rozkaz hlasovat pro někoho jiného. Letiště v Kaliningradu tak bude pojmenované po carevně Alžbětě Petrovně.