Letiště v Kodani zastavilo provoz, v jeho okolí létaly až tři drony. Odkloněno muselo být přes 35 letů
Kodaňské letiště od zhruba půl deváté večer pozastavilo všechny vzlety a přílety kvůli dvěma až třem bezpilotním letounům, které se objevily v jeho okolí. Krátce před půlnocí letiště uvedlo, že drony jsou v okolí letiště i nadále. Policie pracuje na jejich identifikaci, informovala agentura Reuters.
„Stále se v okolí kodaňského letiště pohybují neidentifikované drony. Z tohoto důvodu nemohou žádná letadla startovat ani přistávat. Přilétající lety jsou odkláněny na jiná letiště a odlety jsou zpožděny nebo zrušeny,“ uvedlo letiště na síti X.
Předtím kodaňská policie uvedla, že v oblasti byly zaznamenány „dva až tři větší drony“. „Časový horizont znovuotevření je zatím neznámý,“ uvedla na síti X.
Mluvčí letiště podle agentury Reuters uvedla, že dánská policie pracuje na identifikaci dronů, odmítla ale poskytnout bližší informace s ohledem na probíhající vyšetřování.
Server Flightradar24 na svém účtu na X uvedl, že do doby krátce před půlnocí muselo být na 50 letů odkloněno na jiná letiště.