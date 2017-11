Letošní rok se zařadí mezi tři nejteplejší v dějinách měření. Překonají ho jen dva předešlé

Rok 2017 bude zřejmě jedním ze tří nejteplejších roků v dějinách měření. U příležitosti začátku světové konference o klimatu v německém městě Bonn o tom v pondělí informovala Světová meteorologická organizace (WMO). Teplejší, než bude nejspíš letošní rok, byly jen roky 2015 a 2016. Loňský a předloňský rok ale byly silně ovlivněné klimatickým jevem El Niňo, který k vysokým teplotám přispívá. Ženeva 15:15 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horko (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Rok 2016 byl podle meteorologů nejteplejším v dějinách měření. Letošní rok by jej sice neměl překonat, i tak se ale zařadí mezi tři nejteplejší roky od počátku vedení záznamů v 19. století. Průměrná světová teplota od ledna do září letošního roku byla ve srovnání s průměrem let 1981 až 2010 vyšší zhruba o půl stupně Celsia.

Ke zvyšování naměřených teplot podle WMO i letos přispěly rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře či stoupající hladina světových oceánů. Naopak klimatický jev El Niňo, kvůli kterému se z Tichého oceánu loni uvolnilo větší množství tepla, letos zeslábl.

Informaci o rekordních teplotách v letošním roce meteorologové z WMO zveřejnili u příležitosti začátku světové klimatické konferenci v Bonnu, které se účastní kolem 25 tisíc delegátů. Měla by přinést pokrok v naplňování pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Zvláštní pozornost bude upřena na Spojené státy, které se od této dohody letos rozhodly odstoupit.