V Japonsku se zřítil letoun páté generace F-35. Pilot signalizoval mimořádný stav

„Nalezli jsme trosky a zjistili jsme, že jsou z F-35,“ oznámil mluvčí japonských leteckých obranných sil. Dodal, že záchranáři po pilotovi, který krátce před nehodou signalizoval mimořádný stav, stále pátrají.

První bojové nasazení na světě. Stíhací bombardéry F-35 izraelského letectva útočily na Bejrút Číst článek

Zřícený stroj zmizel z radarů v úterý večer místního času ve vzdálenosti 135 kilometrů od letecké základny v Misawě. Letoun by starý méně než rok, japonské vzdušné síly ho převzaly loni v květnu.

Japonsko, které postupně plánuje nakoupit 87 kusů F-35, teprve před jedenácti dny uvedlo první letku těchto stíhaček do operačního stavu, uvedla televize CNN. Lety všech zbývajících strojů budou v Japonsku pozastaveny až do vyšetření nehody.

Stíhací letoun páté generace F-35 absolvoval první let v prosinci 2006, do výzbroje ho USA zařadily o devět let později. Poprvé se tento stroj zřítil loni v září v USA, pilot se katapultoval. Pád stíhačky v Japonsku byl u tohoto typu v pořadí druhý.