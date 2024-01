ONLINE: Letoun Il-76 zasáhla střela země-vzduch, tvrdí Moskva. Ukrajina žádá mezinárodní vyšetřování

Ukrajinští činitelé ve čtvrtek zpochybnili některá ruská tvrzení ohledně středečního pádu ruského vojenského letounu Il-76 v Bělgorodské oblasti, při kterém podle Moskvy zahynuli všichni lidé na palubě včetně desítek ukrajinských válečných zajatců. Dostupné fotografie letounu podle oslovených odborníků naznačují, že ho zřejmě sestřelila střela země-vzduch, napsala ruská služba BBC. Kyjev/Moskva 20:44 25. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento snímek pořízený z materiálu, který 25. ledna 2024 zveřejnil ruský Vyšetřovací výbor, ukazuje místo, kde se podle vyšetřovatelů zřítilo ruské vojenské dopravní letadlo IL-76 v Belgorodské oblasti | Zdroj: Profimedia

Moskva ze zřícení stroje viní Kyjev. Ukrajina svůj podíl na pádu letadla ani přítomnost ukrajinských zajatců v letadle jednoznačně nepotvrdila ani nevyvrátila. Žádá mezinárodní vyšetřování.

Na jednom ze snímků zničeného letadla jsou vidět díry v bocích trupu, píše BBC a cituje experty, podle nichž to zřejmě odpovídá střele země-vzduch. Například podle Andrese Gannona z americké Vanderbiltovy univerzity nelze vyloučit zásah neřízenou municí, ale tou by bylo těžké zasáhnout letící letadlo.

„S největší pravděpodobností se jedná o střelu země-vzduch, ale je těžké říci jakou," uvedl Gannon. Podle dalších dvou odborníků trosky naznačují, že stroj byl sestřelen, ale je brzy na vyvození závěrů o typu střel.

V ruské Bělgorodské oblasti, která se nachází u hranic s Ukrajinou, se ve středu dopoledne zřítil ruský transportní vojenský letoun Il-76. Rusko tvrdí, že na palubě bylo kromě šesti členů posádky a tříčlenného doprovodu také 65 ukrajinských válečných zajatců určených k výměně vězňů, kteří zahynuli, a že stroj sestřelila Ukrajina.

Svá tvrzení ruské úřady nijak nedoložily a nebylo možné je nezávisle ověřit. Ukrajina, která se už téměř dva roky brání ruské vojenské agresi, podle agentury Reuters zpochybnila některá tvrzení Moskvy. Ukrajinská média s odvoláním na své zdroje už ve středu uváděla, že letoun přepravoval rakety S-300, jimiž Rusové ostřelují Charkovskou oblast.

Šéf branného výboru dolní komory ruského parlamentu Andrej Kartapolov ve čtvrtek prohlásil, že ruská strana s ohledem na převoz zajatců uvědomila ukrajinskou vojenskou rozvědku HUR patnáct minut před tím, než letadlo vletělo do oblasti, kde bylo sestřeleno.

Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov Rádiu Svoboda naopak řekl, že Ukrajina nedostala od Ruska žádost o zajištění klidu ve vzdušném prostoru kolem Bělgorodu. Upozornil, že Rusko využívá bělgorodské letiště pro vojenské zásobování, a dodal, že při poslední výměně zajatců, kdy byla použita letecká doprava, Moskva o režim klidu Kyjev požádala.

„Tentokrát agresorský stát takové požadavky nevznesl v písemné ani ústní formě,“ řekl Jusov. HUR už dříve uvedla, že se ve středu měla odehrát výměna, ale Kyjev nevěděl, jakým způsobem hodlají Rusové zajatce přepravovat.

Jusov také uvedl, že na videu z místa dopadu letounu nejsou vidět lidské ostatky a do místní márnice bylo dovezeno pět těl. Kyjev podle něj nemá dostatek důkazů, aby věřil, že letoun skutečně přepravoval 65 zajatých ukrajinských vojáků.

„Bohužel můžeme předpokládat různé scénáře, včetně provokace, stejně jako využití ukrajinských zajatců jako lidského štítu pro přepravu munice a zbraní pro systémy S-300,“ řekl Rádiu Svoboda.

Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec ve čtvrtek řekl, že Ukrajina zatím nezaznamenala známky toho, že by se na palubě spadlého letounu nacházelo větší množství válečných zajatců. „Pokud by Rusové měli nějaké fotografie či videa, že tam byli naši váleční zajatci, už by je použili,“ řekl Lubinec podle serveru Ukrajinska pravda.

Podle agentury Reuters ombudsman prohlásil, že vyzve OSN a Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) k vyšetření pádu letounu.

„Jsem ale přesvědčen, že... Rusové budou činit hlasitá prohlášení, ale nikoho k tomu nepustí. Nepředají k analýze žádné materiály a jednoduše budou vinit Ukrajinu,“ řekl Lubinec. K mezinárodnímu vyšetřování vyzval už ve středu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Pokud má (Zelenskyj) na mysli mezinárodní vyšetřování zločinných činů kyjevského režimu, je to jednoznačně zapotřebí,“ reagoval mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury Interfax, která zprávu uvedla slovy, že Kreml by souhlasil s mezinárodním vyšetřováním, pokud by byl případ posuzován jako „zločin ukrajinských úřadů“.

BBC Peskovova slova interpretovala tak, že Moskva je proti mezinárodnímu vyšetřování. Peskov stejně jako další ruští činitelé a úřady ze středeční havárie obvinil Ukrajinu a uvedl, že v tuto chvíli nikdo neví, jak zřícení letadla ovlivní další výměny válečných zajatců. Kartapolov nicméně ve čtvrtek podle Reuters prohlásil, že tyto výměny budou pokračovat.

Ruské tiskové agentury mezitím ráno informovaly, že na místě pádu letadla byly nalezeny černé skříňky se záznamy o průběhu letu a byly předány ruským vyšetřovatelům.

Státní agentura TASS později s odvoláním na záchranáře napsala, že se na místě pádu letadla našlo něco, co vypadá jako trosky rakety. Ukrajinská tajná služba SBU ve čtvrtek podle serveru RBK-Ukrajina oznámila, že zahájila vlastní vyšetřování pádu ruského stroje.

Rusko viní Ukrajinu

„První výsledky vyšetřovacích úkonů, včetně předběžného ohledání místa činu, umožňují učinit závěr, že letadlo bylo napadeno protiletadlovou raketou (vypálenou) z území Ukrajiny,“ tvrdí kriminální ústředna Vyšetřovacího výboru Ruska (SKR), který ve čtvrtek zahájil vyšetřování pádu letadla jako "teroristického útoku".

Objasnit trestný čin má operativní skupina, ve které jsou zkušení vyšetřovatelé, kriminalisté a experti. Při obhlídce místa činu byly nalezeny lidské pozůstatky a palubní zapisovače, které byly odeslány k rozšifrování.

Nařízeny byly také expertízy nalezených kusů draku letadla a dalších věcných důkazů. Očití svědci jsou vyslýcháni, pokračuje obhlídka místa neštěstí, uvedl SKR.

Při pádu letounu ruského vojenského letectva Il-76 zahynuli všichni lidé na palubě, včetně 65 ukrajinských válečných zajatců, tvrdí od středy Moskva. Svá tvrzení ruské úřady nijak nedoložily a není možné je nezávisle ověřit.

Vyšetřovatelé ve čtvrtek zopakovali verzi, kterou od středy nabízí Moskva. Avšak Rusko dosud nepředložilo žádný důkaz o přítomnosti či totožnosti případných cestujících na palubě transportního letadla, ani neprokázalo, že Ukrajina věděla, kdo se na palubě nachází, napsala agentura AFP.

Mluvčí ruského prezidenta opět tvrdil, že ruské úřady „včas“ varovaly ukrajinskou stranu ohledně letecké přepravy zajatců. Ale potvrdit tato tvrzení z nezávislých zdrojů nebylo možné, dodala. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR podle AFP zdůraznila, že chybí „spolehlivé a úplné“ informace ohledně cestujících v letadle.