Letoun se španělskou ministryní se u Kaliningradu potýkal s rušením GPS signálu. Let to neovlivnilo
Španělský vojenský letoun s ministryní obrany Margaritou Roblesovou na palubě se při průletu v blízkosti ruské Kaliningradské oblasti potýkal s rušením GPS signálu. Informovaly o tom ve středu agentury Reuters a EFE.
Španělský letoun mířil do Litvy, která sousedí s Kaliningradskou oblastí, ruským územím mezi Litvou, Polskem a Baltským mořem. Agentura EFE uvedla, že pokus o rušení signálu zaznamenala posádka ve chvíli, kdy stroj Kaliningradskou oblast míjel. Toto rušení však nemělo vliv na samotný let.
Estonsko aktivovalo článek čtyři NATO. Tři ruské stíhačky totiž narušily jeho vzdušný prostor
„Věříme, že je zásadní se postavit za právo se svobodně přepravovat a létat v evropském prostoru, aniž bychom zažívali narušování jako dnes ráno ze strany těch, které dobře známe,“ řekla na tiskové konferenci v Litvě španělská ministryně Roblesová s narážkou na Rusko. Rušení GPS signálu označila ministryně za skutečnou hrozbu.
Roblesová se vydala navštívit španělský kontingent 150 vojáků s osmi stíhačkami Eurofighter umístěný v Litvě. Je součástí mise NATO v Pobaltí, se základnou v Šiauliai na severu země. V souvislosti s misí NATO litevská ministryně obrany Dovilé Šakalienéová ve středu vyzvala k „přechodu od konceptu air policingu (střežení vzdušného prostoru) na (koncept) protivzdušné obrany“.
Poukázala přitom na nedávné narušení estonského vzdušného prostoru ze strany Ruska. Mise air policingu spočívají především v navázání kontaktu s letadly, které nekomunikují s kontrolou vzdušného prostoru.
Návštěva se koná v době, kdy několik zemí NATO včetně Polska a Litvy zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony nebo letadly, což přimělo dotčené státy požádat o konzultace podle čtvrtého článku alianční smlouvy.
Letiště v Kodani zastavilo provoz, v jeho okolí létaly až tři drony. Odkloněno muselo být přes 35 letů
Generální tajemník aliance Mark Rutte začátkem září uvedl, že NATO usilovně pracuje na tom, aby znemožnilo Rusku rušit signály u civilních letů. Prohlásil to nedlouho poté, co letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou přišlo ve vzdušném prostoru Bulharska o navigaci GPS a piloti přistáli v Plovdivu s pomocí jiných navigačních pomůcek.
Rušení GPS signálu a jeho falšování, které brání v přístupu k satelitnímu navigačnímu systému, tradičně používaly vojenské a zpravodajské služby k obraně citlivých míst. Nyní ho ale stále častěji využívají země jako Rusko k narušení běžného civilního života v sousedních zemích, poznamenal dříve list Financial Times. Pobaltské země už loni varovaly, že rušení signálu GPS, ze kterého je obviňováno Rusko, by mohlo způsobit leteckou katastrofu.