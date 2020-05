Kvůli koronaviru přibývá v Africe pytláků. Mezi nejohroženější zvířata patří sloni, nosorožci i lvy

Evropské vlády postupně dál uvolňují opatření proti šíření nemoci covid-19 a ekonomové počítají škody způsobené omezeními pohybu lidí. Země subsaharské Afriky už teď následky krize pociťují. Kvůli odlivu cestovatelů z bohatších zemí tam přišly o práci miliony lidí. A přes ně světová pandemie dopadla i na životy zvířat v afrických přírodních rezervacích. Přibývá totiž pytláků, kteří se je snaží ulovit. Afrika 16:46 10. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pytláci v Africe začali kvůli nedostatku obživy lovit i lvy. | Zdroj: pixabay.com

„Ti, kdo žili ze dne na den, teď sotva přežívají a mají problém si opatřit i jen základní potřeby jako jídlo. Já sám jsem teď viděl asi desetkrát víc pytláků v rezervacích a parcích než dřív. Je to pro ně zásadní příjem. Obživa. Přežití,“ říká Nico Jacobs, který pracuje pro africkou ochranářskou organizaci Rhino 911. Ta se snaží pomáhat nosorožcům napadeným pytláky převážně v Jihoafrické republice.

Koronavirus ohrožuje i africká zvířata. Přibývá totiž pytláků, kteří si vydělávají jejich lovem

Jak řekl britské BBC, problém je mimo jiné v tom, že mnozí lidé kvůli pandemii přišli o své živobytí. Před tím varuje i Charlie Mayhew z nadace Tusk, která monitoruje ochranu volně žijících zvířat v Subsaharské Africe. „Je to zcela jistě největší hrozba pro oblast ochrany přírody, jakou jsme zažili. Už teď vidíme významné propouštění mezi lidmi, jejichž živobytí závisí na turismu spojeném s návštěvami přírodních rezervací. Děje se to v celé Africe. Máme velké obavy, že se kvůli tomu zvýší počet pytláků, kteří zvířata loví jen, aby měli co jíst.“

Málo strážců

Cestovní ruch do přírodních rezervací přináší ekonomikám subsaharské Afriky dohromady ročně v přepočtu asi 750 miliard korun. V oboru pracují asi čtyři miliony lidí. Kvůli omezení cestování z mnoha převážně bohatších států, teď většina z nich přišla o klienty a hlavní obživu. Tisíce z nich teď proto loví zvířata v rezervacích. Omezený počet jejich strážců pak nezvládá zvířata před takovým nárůstem pytláků chránit.

Například keňskou rezervaci Lewa rozlehlou 250 kilometrů čtverečních, tedy větší než Brno, hlídá pouhých 100 strážců. Podle jednoho z nich, Johna Tanuiho, pytláci nejčastěji loví zvířata takzvané velké pětky: převážně slony, nosorožce, buvoly. Teď ale zabíjejí i lvy a strážci pytláky už mnohokrát přistihli například při lovu antilop. Trofeje některých z nich prodávají pro zisk organizovaným skupinám do zahraničí. Ochranáři jen doufají, že krize nepotrvá příliš dlouho a nerozšíří řady už teď ohrožených druhů.