Francouzská levice se pokusí vyjádřit nedůvěru vládě. Voliči podle ní vyslali Macronovi jasný signál

Levicový blok NUPES (Nová lidová, socialistická a ekologická unie) podá návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu premiérky Élisabethy Borneové. Blok to ohlásil na twitteru. Vláda, kterou prezident Emmanuel Macron jmenoval do funkce v květnu, předstoupí se svým programem před parlament 5. července. Vládní politici v pondělí ve francouzských médiích odmítli, že by prezident Macron mohl parlament rozpustit.

