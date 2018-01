Dvacet let po 'Monikagate'. Lewinská se po dvaceti letech omluvila rodině Clintonových

Křivopřísežnictví a maření spravedlnosti – tyto dva články ústavní žaloby na prezidenta Spojených států Billa Clintona schválila Sněmovna reprezentantů v roce 1998 v kauze týkající se jeho poměru se stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou. Dvacet let poté se Lewinská rodině Clintonových omlouvá. Washington 17:23 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Monika Lewinská v roce 2017 | Foto: Danny Moloshok | Zdroj: Reuters

Ona byla stážistka, on prezident Spojených států amerických. Jí bylo 22, jemu téměř 50. Ona byla svobodná, on ženatý. Je to 20 let, co se naplno rozjel sexuální skandál, který po celý rok plnil titulní stránky novin a amerického prezidenta stál málem křeslo.

Kvůli aféře čelil Clinton, který byl v úřadu v letech 1993-2001, jako druhý prezident USA procesu impeachmentu (ústavní žaloba podaná na voleného funkcionáře, který se dopustil závažného deliktu, pozn. red.). Žalobu stejně jako Andrew Johnson v roce 1868 ale nakonec ustál.

Bleděmodré šaty

Vyšetřovatelé v kauze Lewinská zkoumali prezidentovy kontakty se stážistkou do nejmenších detailů. Chtěli dokázat, že Clinton při výpovědi v lednu 1998 lhal, když tvrdil, že s ní neměl „sexuální poměr“. Jako důkaz použili i její šaty, na nichž testy DNA prokázaly (dva roky po „aktu“) prezidentovo sperma.

Ještě před zveřejněním této skutečnosti ale Clinton v srpnu 1998 před porotou i v televizi přiznal, že měl se stážistkou „nepatřičný intimní kontakt“.

„Co jsem provedl s Monikou Lewinskou, bylo nemorální, byla to hloupost. Hluboce jsem se za to styděl a nechtěl jsem, aby se to vědělo,“ vysvětlil své někdejší lži Clinton až v pamětech, jež vyšly v červnu 2004. Aniž by v nich rozváděl podrobnosti, přiznal pouze, že „nevhodný vztah“ začal v době stresu za krize kolem státního rozpočtu koncem roku 1995.

Bill Clinton | Foto: Vaclav Havel Library Foundation (New York)

Za lživé svědectví, v němž Clinton až do ledna 2001, den před vypršením mandátu, tvrdil, že s Lewinskou neměl sexuální poměr, sice neztratil podporu své ženy Hillary ani příliš mnoho voličů, ale když se zjistilo, že v řadě věcí lhal, musel zaplatit pokutu 25 tisíc dolarů a byl formálně porestán pětiletým zákazem právní praxe.

Po letech Lewinská přiznává

Již dříve v rozhovoru pro Vanity Fair prohlásila Monika Lewinská o slavných bleděmodrých šatech, za které jí muzeum sexu v Las Vegas údajně nabízelo milion dolarů, že je nutné je pohřbít. Nyní po letech přiznává, že byla do Clintona zamilovaná.

„Ani ve snu jsem nemyslela, že bych Clintonovu dceru Chelsea a paní Clintonovou požádala o odpuštění. Chtěla bych ale, aby věděly, že je mi opravdu líto, co se stalo a čím si prošly,“ řekla v rozhovoru pro televizi ABC.

Sama Lewinská po skandálu vystudovala sociální psychologii. V Londýně navrhovala kabelky a prodávala je na internetu. Na podzim loňského roku se připojila k hnutí #MeToo proti sexuálnímu obtěžování žen a v současné době píše články pro Vanity Fair a bojuje proti šikaně na internetu.