V Polsku na průvod za práva sexuálních menšin házeli kamení, láhve a dělobuchy

British Airways ruší všechny lety do Káhiry v příštím týdnu, prověřují bezpečnost

Cestujícím, kteří měli v sobotu letět do Káhiry z londýnského letiště Heathrow, bylo těsně před nástupem do letadla řečeno, že let byl zrušen a že žádný náhradní nebude po celý týden.