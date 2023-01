Na Slovensku by mohl vzniknout institut ‚důvěrníka.‘ Má pomoct LGBT párům, komunita ho ale kritizuje

Nově by se lidé v nesezdaném páru mohli na Slovensku vzájemně, anebo jednostranně označit za důvěrníka. Udělali by to před notářem a zároveň by upřesnili, pro jaké životní situace tomu druhému dávají pověření.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak by institut „důvěrníka“ fungoval a co na to říká právnička z iniciativy Jsme fér

Důvěrník by tak mohl například dostat informace o zdravotním stavu svého partnera nebo partnerky, mohl by pobírat ošetřovné a mohl by být určený poručníkem dítěte v případě úmrtí biologického rodiče, což by ale mělo slabou váhu. Soud by to při rozhodování o dítěti nemusel respektovat.

Není jen pro LGBT

Návrh řeší i majetkové uspořádání dvojice, ale velmi složitě, přes soukromé nadační fondy, což by umožňovalo správu majetku druhého z dvojice. Nepřináší tedy tolik nového, pouze rozšiřuje možnost prostřednictvím notáře dávat druhému člověku pověření do nových oblastí.

Přes polovinu LGBT osob u nás se setkalo s nějakým typem násilí. Změňme trestní zákoník, říká právnička Číst článek

Na Slovensku je ale návrh kritizován. Ministerstvo totiž nepřišlo s žádnou formou partnerství pro sexuální menšiny. O LGBT párech se dokonce vůbec nezmiňuje.

Institut důvěrníka navíc může využít kdokoli, nejen stejnopohlavní páry, ale třeba i sousedé nebo přátelé, vnuk s babičkou a podobně.

Jak říká Igor Matovič, šéf nejsilnější strany OLaNO, mohou ho využít i dvě seniorky, které bydlí ve stejném panelovém domě, a to bez ohledu na to, jaký spolu mají vztah, jestli spolu žijí, nebo jestli chtějí spolu strávit zbytek života.

Matovič nechtěl vytvářet žádná pravidla, která by se týkala jen LGBT lidí a ostatních ne. V poslední době často na sociálních sítích útočí na sexuální menšiny a chtěl zavést možnosti, které může využít každý. Návrh také nezavádí společné jmění dvojice ani neumožňuje po sobě dědit.

Odezva z komunity

Reakce z řad LGBT komunity jsou různé. Na jednu stranu si některé organizace chválí, že jde o drobný posun, na druhou stranu zákon nesplnil hlavní požadavek, a to je uznání, že existují páry lidí stejného pohlaví i z hlediska zákona.

Sňatky homosexuálních párů podpořil americký Senát. Uzákonil jejich ochranu Číst článek

Martin Macko z iniciativy Ide nám o život, která vznikla po útoku na gay bar v Zámecké ulici tvrdí, že ministerstvo vůbec neodpovědělo na požadavky LGBT lidí. Neuznává existenci LGBT párů a negarantuje jim žádnou ochranu práv.

„Taková rétorika, rozdělování lidí na dvě kategorie a lavírování, velmi často třeba zmiňování toho, že LGBT lidé něco ohrožují. Tradiční rodinu, naši společnost a podobně. To může vést k tomu, že to někoho vybudí a spáchá útok. I jenom slovní útok je nepříjemný,“ kritizuje právnička iniciativy Jsme fér Lucie Zachariášová.

„Myslím si, že toto rozdělování společnosti není dobré a bohužel slovenská politická reprezentace nemá asi dostatek odvahy na to, aby se postavila k tomu problému čelem,“ dodává.

Podle neparlamentní strany Progresivní Slovensko stát dává jasně najevo, že lidé s menšinovou orientací jsou druhořadými občany, kteří si nemohou svůj svazek potvrdit na stejném místě jako členové většinové společnosti. A návrh strana považuje za hanebný a ponižující.

„I gayové a lesby jsou plnohodnotní lidé, kteří navazují plnohodnotné vztahy. Žijí v rodinách, kde žijí také děti. Tak si přece zaslouží i to, aby vztah byl plnohodnotně uznán. I proto to máme institut manželství, který naše společnost uznává. J to něco, v čem vlastně většina lidí hledá bezpečí, jistoty, naplnění vztahů, veřejnou deklaraci toho, že někoho druhého milují a chtějí to celému světu sdělit,“ vysvětluje Zachariášová.

Máma z duhové rodiny: Vysvětluju, jak to máme, a počítám s tím. Ale ne všichni chtějí být wikipedie Číst článek

Šance návrhu na projití

Šance, že se kabinetu Eduarda Hegera i tento návrh podaří prosadit, jsou nevelké. Ministr spravedlnosti Viliam Karas má údajně podporu jak premiéra, tak šéfa hnutí Obyčejní lidé Igora Matoviče.

Vláda ale nemá v parlamentu většinu. Důvěru ztratila v prosinci a také část Obyčejných lidí je proti. Považuje ten zákon za málo ambiciózní. Plánuje představit pozměňující návrh, který by prý skutečně zrovnoprávnil sexuální menšiny s majoritou.

Ministr Karas je přesvědčený, že je to maximum možného, co parlament může schválit. Jde prý o malou změnu, ale o velký krok pro slovenskou společnost.

Už v říjnu, týden po útoku, byl v Národní radě návrh z dílny strany SAS se silnějšími právě pro menšiny. Ten ale poslanci odmítli.