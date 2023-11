Při raketovém úderu zemřeli v Libanonu čtyři lidé. Hizballáh jako odpověď odpálil rakety na Izrael

Čtyři členové rodiny libanonského novináře, včetně tří dětí, byli zabiti při izraelském útoku na jedoucí automobil v jižním Libanonu nedaleko izraelských hranic. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury s odkazem na libanonská státní média. Libanon podle ministra zahraničí podá stížnost k OSN. Bejrút 22:20 5. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketa vypálená z Pásma Gazy (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Radikální islamistické hnutí Hizballáh pohrozilo Izraeli následky a jeho ozbrojenci vypálili několik raket na sever Izraele, uvedla agentura Reuters, podle níž tak sílí riziko eskalace konfliktu v oblasti.

Izraelská armáda mezitím bez uvedení bližších podrobností uvedla, že při přeshraničních útocích Hizballáhu přišel o život jeden Izraelec. Tvrzení obou stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.

Podle oficiální libanonské tiskové agentury Ani, kterou citovala AFP, se oběťmi izraelského úderu stala sestra místního zpravodaje rozhlasové stanice a novináře Sámira Ajúba a její tři vnoučata ve věku čtrnáct, dvanáct a deset let. Novinář, který seděl za volantem vozu, byl zraněn. Další členové jeho rodiny včetně matky dětí jeli za ním v druhém autě.

Úřadující libanonský premiér Nadžíb Míkátí událost označil za „odporný zločin“. Ministr zahraničí Abdalláh Bou Habib agentuře Reuters řekl, že Libanon shromažďuje informace a fotografie k útoku a pravděpodobně v pondělí podá stížnost k OSN. Libanonský poslanec za Hizballáh Hasan Fadlalláh označil útok za „nebezpečný vývoj“, za nějž Izrael zaplatí.

Libanonské militantní hnutí Hizballáh v reakci na tento „ohavný a brutální zločin“ vypálilo několik raket Grad na severoizraelské pohraniční město Kirjat Šmona, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Hizballáhu. Hnutí prohlásilo, že nikdy nebude tolerovat útoky na civilisty a že jeho odpověď bude „rozhodná a silná“.

V Praze se sešlo několik desítek lidí na podporu Palestiny. Požadují ukončení okupace Číst článek

Agentura Reuters upozornila, že za uplynulé čtyři týdny pohraničních střetů s izraelskými silami, které vypukly současně s údery Izraele v Pásmu Gazy proti hnutí Hamás v odvetě za jeho útok ze 7. října, je to poprvé, co libanonský Hizballáh konkrétně zmínil použití raket Grad. To podle Reuters podtrhuje riziko další eskalace konfliktu na severní frontě, který je už nyní nejvážnější od války Izraele proti Hizballáhu z roku 2006.

Podle místních médií rakety Hizballáhu dopadly také na pohraniční izraelskou obec Metula, uvedla agentura AP. Nebylo bezprostředně jasné, zda si útok vyžádal oběti.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari k izraelskému úderu na automobil neposkytl konkrétní informace. Novinářům pouze řekl, že armáda operuje na základě zpravodajských informací a důkladně prošetří každou událost, k níž v Libanonu dojde. Izrael však podle něj nepoleví v útocích na kohokoli, kdo jej ohrožuje.

Místní libanonské úřady ještě předtím uvedly, že izraelský dron zasáhl dvě sanitky, které jely pro zraněné z nočních úderů v jižním Libanonu, a čtyři zdravotníky zranil. Izraelská armáda oznámila, že podnikla údery na „teroristickou buňku“, která se pokoušela vypálit rakety směrem na Izrael, a že zdravotnické vozy nezaměřila záměrně.