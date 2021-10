Hizballáh má větší počet mužů ve zbrani než libanonská armáda. Hnutí tvrdí, že jich je 100 tisíc

Libanonské šíitské hnutí Hizballáh oznámilo, že má 100 tisíc ozbrojenců. Znamenalo by to větší sílu, než jakou má oficiální libanonská armáda. Počet mužů ve zbrani překvapivě zveřejnil sám vůdce hnutí Hasan Nasralláh. A to ve svém prvním projevu od čtvrtečního krveprolití v bejrútských ulicích. Po střelbě neznámých ostřelovačů zemřelo při demonstraci sedm lidí.

