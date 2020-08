Čeští záchranáři zkoumají v Bejrútu i statiku domů. Pomáhají určit, jestli se do nich lidé můžou vrátit

Suť a střepy z bejrútských ulic zničených výbuchem pomalu mizí. O to zřetelněji se ale objevují strukturální škody na stavbách. Některým domům chybí celá jedna stěna, jiné mají jen rozbitá okna. Alespoň zdánlivě. Skutečný stav objektů teď posuzují čeští inženýři, kteří pomáhají bejrútským úřadům. Statika mnohých staveb může být výrazně narušená a ohrožovat životy obyvatel. Od stálého zpravodaje Bejrút 9:33 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ulice Bejrútu jsou poničené výbuchem. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Děláme takzvaný rapid assessment, to znamená, že to procházíme zvenku. Kde vidíme, že jsou uživatelé doma, jdeme dovnitř. Zatím nás lidé vždy pozvali, vždy to chtěli konzultovat,“ říká Radiožurnálu plukovník Jiří Kovalský, který je v rámci českého záchranného týmu specialistou na statiku, v bejrútské čtvrti Ašrafíje

„Přístup obyvatelstva je velice přátelský, kolikrát nás zastavují a říkají nám, jak oceňují práci našeho týmu, takže je to velice milé.“

Tady na kopci už jsme mezi novějšími budovami železobetonové konstrukce, které podle Kovalského vesměs přečkaly výbuch docela dobře. Mezi českými hasiči v kombinézách a přilbách vyniká pán v kalhotách a košili. Je to zaměstnanec místního katastrálního úřadu, který zapisuje hodnocení Čechů a který si nepřál uvést jméno.

„Mezi poškozenými stavbami je i řada památkových objektů. Jsou pod ochranou nás, tedy radnice, a ministerstva kultury. Zakazujeme je bourat a snažíme se najít jakoukoliv možnost a pomoc, abychom je opravili,“ vysvětluje.

Starých domů, které stojí od bejrútského přístavu v prvních řadách a výbuch je tak zasáhl plnou silou, je mu evidentně líto. „Tyhle domy jsou identitou Bejrútu. Některé jsou ještě z osmanské doby, jiné z období francouzského mandátu.“

Vítaná pomoc

Češi poskytují bejrútské radnici vítanou pomoc. „Děláme doporučení pro zdejší stavební úřad, jak s těmi objekty dál. Zatím jsme ve svém sektoru narazili na jeden, který je v opravdu vážném kritickém stavu, bohužel je to zrovna historická budova,“ přibližuje plukovník Kovalský a pochvaluje si komunikaci s místními.

„Jsem velice mile překvapen, jak je tady rozšířená angličtina, případně nabízejí francouzštinu, není problém se domluvit, obyvatelstvo je v tomto ohledu na úrovni.“

A českou pomoc oceňují i místní. „Chtěl bych strašně moc poděkovat za českou pomoc, a chci, aby to Češi slyšeli,“ vzkazuje jeden z pracovníků místního úřadu.

„Nemám tu dveře ani okna. Vnější i vnitřní dveře jsou pryč. Hledám nějaké kamarády, u kterých bych mohla přespat. Tady není voda, ani elektřina,“ popisuje dopady exploze Rím Barúkíová. V bytě má rozvrácené dveře a říká, že teď sem může v podstatě kdokoliv vejít. Je to vlastně normální činžák ve třetí ulici od přístavu.

„Byty se nedají zavřít a nemůžete je nechat přístupné. Je tu hodně cizích lidí, ani nevíme, jestli jsou to Libanonci. Je to nebezpečné. Zloději někdy přicházejí pod rouškou pomoci a pak nám zmizí tuhle mobil, tamhle zase peníze.“

Rím je internistkou v nedaleké nemocnici. Bydlí tu už přes čtyřicet let. Ukazuje mi zranění, která ji způsobily úlomky skla po tlakové vlně od výbuchu. Takovou ránu prý nezažila za celou dobu libanonské občanské války.

