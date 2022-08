Libanon se blíží ke kolapsu, státní sektor je v rozkladu

Je pracovní den, ale padesátiletý zaměstnanec libanonského ministerstva financí Valíd Šaar v práci není a nebyl tam od června. Spěchá, aby zalil zahradu u svého domu v kopcích jižně od hlavního města Bejrútu. Zavlažovač může kvůli vládnímu nařízení mít zapnutý jen hodinu. Poté volá své matce, které se nedaří získat nový pas, protože se příslušný úřad potýká s nedostatkem papíru a inkoustu, píše agentura Reuters. Bejrút 15:19 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsme ve stavu rozkladu,“ uvedla Lamíja Múbajídová z výzkumného centra ministerstva financí (ilustrační foto) | Foto: MS/OLA | Zdroj: Reuters

„Pokud to bude takto pokračovat, veřejný sektor je v koncích,“ říká Šaar. Stejně jako tisíce dalších státních zaměstnanců v Libanonu již dva měsíce stávkuje kvůli obrovskému poklesu platů v důsledku libanonské ekonomické krize. Ta je označována za jednu z nejhorších v moderní historii světa, píše Reuters.

Paralýza státního sektoru se přitom rozšiřuje. Soudci tento týden zahájili vlastní protest, zatímco vojáci si tajně hledají druhou práci, aby se uživili. Kanceláře státní správy se mezitím potýkají s výpadky proudu i nedostatkem základních kancelářských potřeb.

Libanonci v době krize kácí stromy na topení, část z nich se mizející lesy snaží zachránit Číst článek

Státní infrastruktura, která je dlouhodobě oslabená v důsledku nekontrolovaného utrácení, korupce a upřednostňování rychlých řešení před udržitelnými, se dostala k bodu zlomu. „Jsme ve stavu rozkladu,“ uvedla Lamíja Múbajídová z výzkumného centra ministerstva financí.

Libanonský parlament nemá dostatek paliva pro generátor, který by poháněl výtah. Příslušníci ostrahy tak mezi státními zaměstnanci běhají nahoru a dolů po schodech se vzkazy. Lidé, kteří si chtěli registrovat nový vůz na úřadu pro motorová vozidla, kvůli nedostatku papíru obdrželi ručně psané kartičky místo řádných průkazů.

Vojáci mají dvě práce

Velitelé bezpečnostních složek mhouří oči nad skutečností, že vojáci mají často druhou práci, což je za běžných podmínek zakázané. Nyní jsou ale takové melouchy neoficiálně povolené, jelikož se platy vojáků propadly. Průměrná měsíční mzda libanonského státního zaměstnance klesla ze zhruba 1000 dolarů (24 000 korun) na 50 dolarů (1200 korun).

Proleťte se vrtulníkem. Libanonská armáda nabízí turistickou atrakci, zachraňuje tak svůj rozpočet Číst článek

Pokles přitom pokračuje, jelikož libanonská libra dál oslabuje. To přimělo tisíce státních zaměstnanců, včetně zaměstnanců ministerstev, vládních agentur, škol, univerzit, soudů, a dokonce i státní tiskové agentury zahájit stávku. Na slyšení tento týden nedorazí 350 soudců, kteří se domáhají zvýšení platu. „Soudci mají hlad,“ uvedl zakladatel libanonských soudcovských odborů Fajsal Makkí.

Doplnil, že ministerstvo spravedlnosti je dlouhodobě podfinancované, takže si soudci léta kupovali papír a inkoust do tiskáren v kanceláři ze svých platů. „Teď už to dělat nemohu, protože by to znamenalo, že bych si nemohl dovolit jíst. Stát se rozhodně zhroutil,“ dodal.

Vláda zavádí dílčí opatření. V rámci dvouměsíčního provizoria souhlasila se zvýšením denních dávek a poskytováním sociální pomoci většině státních zaměstnanců, čímž se fakticky zdvojnásobil měsíční plat – na pouhých 200 dolarů (4800 korun).

Život se stal primitivním

Vzhledem k jedenáctinásobnému nárůstu cen potravin a k tomu, že mnoho restaurací, a dokonce i poskytovatelů služeb účtuje v dolarech, však tato nabídka smíru zhruba 150 000 libanonských zaměstnanců ve veřejném sektoru neuspokojila. „Žádný státní zaměstnanec si nemůže dovolit koupit kilo masa nebo kuře. Možná tedy jen jednou za měsíc. Náš život se stal primitivním a kupujeme si jen základní věci,“ řekl Šaar.

Naual Nasrová, jež stojí v čele sdružení zaměstnanců veřejného sektoru, uvedla, že pracovníci požadují pětinásobné zvýšení platů, a pomoc s rostoucími náklady na vzdělávání a zdravotní péči, což však vyvolává obavy z prudkého růstu inflace. Státní příjmy mezitím dál klesají, protože výběr daní byl na dva měsíce pozastaven kvůli stávce příslušných zaměstnanců.

Nová libanonská vláda bude bez hnutí Hizballáh, ukazují téměř kompletní výsledky voleb Číst článek

Designovaný premiér Nadžíb Míkátí prohlásil, že splnění všech požadavků zaměstnanců „je nemožné a způsobí širší kolaps“. Zvýšení mezd podle něj musí přijít „v rámci širšího plánu finanční stabilizace“. Politické frakce se však na takovém plánu zatím nedokázaly shodnout, což vládu stojí některé z nejkvalifikovanějších pracovníků.

Kdo tu zůstane?

Téměř šest z deseti státních zaměstnanců buď dává výpověď, nebo ji plánuje, což je podle Múbajídové tempo nevídané od občanské války z let 1975 až 1990. „To nejsou čísla, to jsou nejlepší lidé v libanonském státě... Lidé, které potřebujeme pro obnovu, pro realizaci jakéhokoli plánu strukturálních reforem, které Libanon nakonec podstoupí,“ dodala.

Šaar, který má doktorát a po téměř třech desetiletích ve státních službách vede daňové ředitelství ministerstva financí, říká, že je demoralizovaný a chce z Libanonu emigrovat. Odborový svaz státních zaměstnanců, jehož je členem, přišel o zhruba polovinu členů a jeho zástupce pro pracovníky v letectví nedávno z Bejrútu natrvalo odletěl.

Těm, kteří zůstali, se zdá, že je hromada libanonských problémů nyní dohnala. „Minulé roky zničily veškeré naše úsilí,“ litoval Šaar, když vzpomínal na kroky směřující ke zlepšení státní správy prostřednictvím IT systémů. Tyto plány se však kvůli krizi zhroutily. „Kdo tu zůstane?“ ptá se Šaar.