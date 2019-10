Záchrana slavných cedrových lesů v Libanonu. Místní je čistí od tisíců nášlapných min

Vahíb Humajíd posunuje detektor kovů, dokud neuslyší pípání. Nadzdvihne trávu a ponoří do země malý bodec, zahradní lopatkou pomalu odhrne hlínu a odhalí další nevybuchlou minu. V severním Libanonu, domově stoletých cedrů, pracují stále odminovači, i když od občanské války v této zemi uplynulo už 30 let. Pomáhá jim mezinárodní organizace Humanity and Inclusion, podle níž se od roku 2011 podařilo odstranit stovky nášlapných min.

Bejrút 16:45 8. října 2019