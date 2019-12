Obrat v Libanonu. Harírí vzdal boj o znovuzvolení premiérem. ‚Necítím podporu,‘ reagoval na protesty

Libanonská krize zažívá další obrat. Saad Harírí se nebude znovu ucházet o funkci premiéra. Ve čtvrtek přitom měla začít jednání mezi parlamentem a prezidentem o jeho nominaci. Trojnásobný předseda vlády ale na poslední chvíli svůj záměr změnil. Harírího návrat odmítali i demonstranti, kteří už dva měsíce protestují v ulicích proti politické korupci v zemi. Bejrút 14:45 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý libanonský premiér Saad Harírí | Foto: Mohamed Azakir | Zdroj: Reuters

Saad Harírí změnu svého postoje oficiálně zdůvodnil tak, že necítil podporu pro svůj projekt čistě úřednické, tedy nepolitické vlády. Když v říjnu pod tlakem protestů odstupoval, mluvil o tom, že by o svém návratu uvažoval jen v případě, že by mohl vytvořit úřednický kabinet.

Hnutí Hizballáh a také hlavní křesťanská strana Svobodné vlastenecké hnutí, jejíž členem je i prezident Michel Aoun, jsou proti tomu. Mají v parlamentu většinu a podle jejich slov

ve vládě musí zasednout i politici.

Saad Harírí zřejmě z pouličních demonstrací cítil, že si protestující nepřejí jeho návrat. Jedním z hesel posledních protestů totiž bylo právě to, že demonstranti nebudou čekat

na to, že by se po odstoupení z postu neoblíbeného premiéra ten samý člověk vrátil znovu do křesla předsedy vlády.

Bývalý premiér Saad Harírí je ale mistrem návratů, jak už několikrát dokázal. Není proto ještě zdaleka tak jisté, že v premiérském křesle nakonec přece jen neusedne znovu.

Ohrozí Harírí ekonomiku?

Každý odklad vytvoření nové vlády ohrožuje významně ekonomiku. Zahraniční pomoc, kterou má Libanon přislíbenou od několika zemí, je ale podmíněná tím, že vznikne právě nová vláda, která bude reformní a která uskuteční reformní kroky.

Libanonci každým dnem pociťují krizi stále víc. Aktuálně jsou zastavené veškeré akreditivy. To znamená, že obchodníci nemůžou akreditovat, nezískávají tvrdou měnu a Libanon je závislý na dovozu prakticky čehokoliv.

V posledních dnech se především projevuje problém se školami. Dvě třetiny žáků za standardní situace chodí do soukromých škol, za které platí stovky dolarů měsíčně. Teď na to ale nemají a děti se přesouvají do státních škol, kterých je málo a jsou zanedbané.

Krize prostupuje všemi oblastmi libanonského života. Místní obyvatelé prožívají asi nejhorší chvilky od konce občanské války před 30 lety.

Nový kandidát

Během čtvrtka vykrystalizovalo jméno Hassana Diába. Je to profesor americké univerzity v Bejrútu a odborník na počítačové technologie. V jednu dobu byl také ministrem školství.

V současné době to vypadá, že debaty o novém premiérovi budou pokračovat, ale místo Saada Harírího tam bude figurovat právě postava Hassana Diába. Ten mimo jiné splňuje i několik podmínek.

Je to sunnitský muslim, což vyžaduje ústava. Zároveň má podporu Hizballáhu a jeho spojenců, čili nejmocnějšího bloku v parlamentu. Otázkou je, jestli půjde na ruku právě těmto stranám a vytvoří politickou vládu, anebo jestli splní představy demonstrantů s tím, že on sám je nepolitická postava a může tak vytvořit kabinet odborníků, úředníků.

Návrh demonstrantů

Protestující zatím nepřišli s žádným návrhem na post premiéra. Podle jejich slov to není o tom, že by chtěli vytvořit nějakou vlastní stranu nebo prosadit své politiky. Chtějí tlačit na současné politiky, aby změnili celý systém a aby změnili vládu.

Podle demonstrantů je potřeba, aby vláda byla apolitická. Chtějí nepolitického předsedu vlády a vládu odborníků, která by nastartovala reformy a která by nakonec i třeba změnila politický systém v Libanonu.