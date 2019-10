V Libanonu kvůli protestům odstoupila část ministrů. ‚Ztráta času,‘ tvrdí vůdce Hizballáhu

Šéf strany Libanonské síly Sámir Džadža v sobotu večer oznámil, že se domnívá, že vláda nebude schopna situaci zvládnout. „Proto jsme se rozhodli pro demisi našich ministrů,“ dodal.

Účastníci protestů žádají rezignaci celé vlády, avšak vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh v sobotu prohlásil, že výměna vlády je ztráta času, jíž se promarní příležitost řešit finanční krizi. Varoval ale před zvyšováním daní, protože to podle něj vyvolá ještě prudší nepokoje. Hizballáh je vlivná šíitská vládní strana.

Policie v pátek večer v Bejrútu proti demonstrantům nasadila slzný plyn a pozatýkala desítky lidí. V sobotu ale protesty pokračovaly, a to nejen v hlavním městě, s provoláváním hesel „Revoluce!“ a „Lidé si přejí odstoupení vlády!“

