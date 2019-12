Přístup k vodě pro 12 tisíc lidí. Díky české pomoci v libanonském údolí Biká postavili nový vodojem

„Naše obec má 18 tisíc obyvatel. A pro ně potřebujeme vodu. Jeden vodojem jsme už měli. A teď jsme získali druhý. Máme navíc 4 tisíce syrských uprchlíků, takže spotřeba vody výrazně vzrostla,“ říká starosta Rif´at Hamíje.

Vodojem z české humanitární pomoci zásobování Taráji vodou konečně vyřešil. Stát do obecní pokladny přispívá nedostatečně, vesnice na stavbu vodojemu neměla. Libanonské prostředky se tak na projektu podílely jen z 10 %.

„Moc by nám pomohla sluneční energie. Zatím platíme obrovské částky za naftu do čerpadel, protože voda je hluboko a zdroje od vesnice daleko. Kdybychom měli solární panely, ušetřilo by nám to hodně peněz,“ počítá starosta.

Vesnice Tarája leží přímo pod zasněženými vrcholky pohoří Libanon, v údolí Biká, asi 10 kilometrů od slavného Baalbeku.

„Dřív voda někdy tekla, někdy netekla. Teď už nějakou dobu máme vodu bez problémů. Jsme ze Sýrie, z Idlibu. Jestli se tam situace uklidní, vrátíme se, teď to ale nejde.“ Syřanka Su´ád tu žije v pronajaté části vesnického domku s manželem a třemi dcerami. Dvouletá holčička vykukuje ze dveří, starší sestra chodila do nedaleké libanonské školy.

Česká pomoc

Výstavbu vodojemu v Taráji podpořila česká vláda částkou 5 milionů korun. Podíleli se i soukromí dárci. Akci koordinovala organizace Adra.

„Vodojem má 500 metrů krychlových a je to takový betonový válec. Předtím nemělo 60 procent vesnice pravidelný přístup k vodě. Takže jsme takto pomohli 12 tisícům lidí. Mně to přijde velice efektivní,“ říká Zbyněk Wojkowski, vedoucí zahraničního oddělení Adry, který přijel na obhlídku projektu. O několik vesnic dál se staví s českou pomocí další, identický vodojem.

„Jsou tu různé vesnice, kde obyvatelstvo s příchodem Syřanů narostlo až dvakrát. Infrastruktura proto není dostatečná, vody není dost, a proto jsme se rozhodli pracovat právě s vodou,“ doplňuje. Prospěch z české pomoci tak mají jak syrští běženci, tak místní Libanonci.

Uspokojení potřeb obou skupin tak může otupit i třenice, které postupně vznikají. Česká humanitární pomoc ale míří i za nedaleké hranice přímo do Sýrie.

„Adra v Sýrii z českých prostředků a z prostředků českých dárců momentálně opravuje školy, které byly poničené ve válce, a také opravuje kanalizační systém v jedné obci,“ říká Wojkowski, který z Libanonu míří na kontrolu českých projektů v okolí syrského Damašku.