Nová libanonská vláda bude bez hnutí Hizballáh, ukazují téměř kompletní výsledky voleb

Militantní hnutí Hizballáh a jeho spojenci ztrácejí v libanonském parlamentu většinu. Ukazují to téměř kompletní výsledky nedělních voleb. Zisk zaznamenaly naopak opoziční strany a do sněmovny se dostala také řada nezávislých občanských kandidátů. Během Hizballáhem podporované vládní koalice se Libanon ocitl v hluboké finanční krizi. Umocnil ji i tragický výbuch v bejrútském přístavu před dvěma lety. Od stálého zpravodaje Bejrút 8:10 17. května 2022

Spočítáno bylo v úterý ráno 12 z 15 volebních obvodů. Velká většina výsledků tak už je známá a panuje shoda na tom, že na celkových výsledcích už se nic nezmění.

Ve 128členném libanonském parlamentu měl dosud Hizballáh a jeho spojenci 71 křesel, čili o 14 více než opozice. A tentokrát to vypadá, že Hizballáh a jeho spojenci na většinu v parlamentu nedosáhnou.

Změny byly vidět hlavně v chování voličů křesťanských stran, kdy o hodně mandátů přišlo vládnoucí Svobodné vlastenecké hnutí prezidenta Michela Aúna, což je křesťanská strana, která byla v koalici s Hizballáhem.

Na úkor tohoto hnutí získaly naopak Libanonské síly, což je jiná křesťanská strana, která je naopak vůči Hizballáhu tradičně k opozici.

Do parlamentu se dostali i nezávislí kandidáti občanského hnutí. Často sebrali křesla velice zasloužilým nebo dlouhodobým poslancům. Tito noví kandidáti by mohli čeřit vody zaběhnutých praktik tradičních politických elit, které mnozí Libanonci považují za zkorumpované.

Benzin zdarma

Volby v Libanonu se v zásadě dají považovat za demokratické podle západních standardů. Na místě byli také zahraniční pozorovatelé. Žádné velké porušování pravidel hlášené nebylo.

Jsou tu samozřejmě specifika libanonské politiky, což je třeba rozdělení mandátů podle náboženských skupin, ale to nic nemění na tom, že volby byly demokratické a pluralitní. S vědomím toho, že k nim patřilo třeba i podplácení voličů různými materiálními dárky. Některé strany například dávaly zdarma benzin.

Důležité je ale hlavně to, že samotní Libanonci systému věří, že věřili, že můžou a mnozí také, že musí jít svou účastí ve volbách zásadně změnit směřování své země. A pro důvěru Libanonců ve volební systém bylo důležité také to, že se i přes hlubokou krizi, kterou země prochází, podařilo volby zorganizovat v řádném termínu tak, jak byly dlouhodobě plánované.

„Změna nepřichází rychle, ta chce čas. Těch, co nám vládli, je spousta, a výměna bude chvíli trvat. Ale pojďme s tím začít teď. Chtěla bych změnit Libanon pro své děti, aby se země vrátila do sedmdesátých let, do doby bezpečí a rozkvětu,“ řekla paní Maha, která volila v Bejrútu.

Sestavování vlády

Změna může být nakonec zásadní. Světové finanční instituce typu Mezinárodní měnový fond čekají na novou vládu se silným mandátem, která by z těchto voleb měla vzejít, a její reformní program, aby zbídačenému Libanonu poskytly pomoc.

Sestavování kabinetu může ještě být složité, ale Libanonci doufají v to, že zvolení politici tentokrát projeví dostatek smyslu pro realitu a že celý proces formování vlády urychlí.