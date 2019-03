Vince Cable skončí v čele britských Liberálních demokratů. Chce dát prostor mladším lídrům

Předseda britských Liberálních demokratů Vince Cable v květnu opustí pozici šéfa strany, která prosazuje nové referendum o členství země v Evropské unii. Pětasedmdesátiletý politik to uvedl ve čtvrtek večer v prohlášení, jímž reagoval na schválení možnosti odkladu brexitu Dolní sněmovnou. Londýn 7:14 15. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vince Cable na sjezdu Liberálních demokratů v Brightonu v září 2018 | Zdroj: Reuters

Cable převzal stranu předloni po neúspěšných parlamentních volbách, v nichž jeho strana získala pouhých 12 ze 650 sněmovních křesel. Podle britských médií původně plánoval odejít poté, co se vyjasní situace kolem odchodu jeho země z Evropské unie.

„Nyní to ale vypadá, že se tenhle proces bude protahovat a možná k němu (odchodu Velké Británie z EU - pozn. red.) nikdy nedojde,“ řekl ve čtvrtečním rozhovoru s listem Daily Mail.

Proto se rozhodl stanovit termín svého odchodu na období po květnových místních volbách, kdy chce přenechat místo mladší generaci lídrů.

Změnit rozhodnutí by jej prý mohlo přimět jen to, kdyby do té doby byly vypsány předčasné parlamentní volby, do nichž by stranu vedl.

Cable vykonával v letech 2010-2015 funkci ministra obchodu a jeho strana byla ve vládní koalici s konzervativci vedenými tehdejším premiérem Davidem Cameronem.

Ve volbách v roce 2015 však začal jejich ústup ze slávy, který pokračoval i v předčasných volbách o dva roky později.

Navzdory tomu, že se pod Cableovým vedením podařilo straně loni posílit v místních volbách a roste počet jejích členů, voličské preference zůstávají podle průzkumů pod deseti procenty.