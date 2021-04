Libyjské Kyréně hrozí poškození, varují archeologové. Starověké město ničí stavby obytných domů

Starověká Kyréna přežila revoluci, válku i dobu Islámského státu, teď hrozí, že tuto významnou libyjskou archeologickou lokalitu zničí hrabiví stavbaři a zloději. Nyní, když se objevují první náznaky, že se do Libye může vrátit mír, obklopily nádherný amfiteátr Kyrény buldozery a firmy začaly budovat v okolí obytné domy. Ničí při tom hroby a kradou artefakty, píše The Times. Kyréna (Libye) 6:33 4. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruiny antického města Kyréna v Libyii. | Foto: Esam Omran Al-Fetori | Zdroj: Reuters

„My máme pušky, ale oni také. Pro archeology, kteří chrání libyjské památky, nastala nebezpečná situace,“ řekl listu The Times Ahmad Husajn, který řídí památkový úřad ve východní Libyi.

Centrum Kyrény, jež vznikla v 7. století před naším letopočtem, sice chrání oplocení, jenomže někdejší okolní osady a pohřebiště se táhnou do širokého okolí, v němž se buduje a stále rozšiřuje novodobý Šahhát.

Archeologové objevili v Izraeli fragmenty svitků od Mrtvého moře. V jeskyni byly schované 1900 let Číst článek

„To místo je velké jako centrum Paříže a patří k němu 2000 velkolepých hrobek. Není možné ochránit všechno,“ řekl Morgan Belzic z pařížského ústavu dějin umění.

Kyréna unikla zničení za revoluce, v níž byl v roce 2011 svržen vládce Muammar Kaddáfí. Tehdy se pouze ztratilo několik zlatých mincí vykopaných zde a uložených v bance. A nestalo se jí nic, ani když Islámský stát využil chaosu v Libyi a obsadil Darnu, ležící 60 kilometrů dále na východ. Teď Husajn prosí nově ustavenou vládu národní jednoty, aby vykoupila pozemky v okolí Kyrény.

„Chceme, aby vláda pochopila význam této památky pro Libyi. Patří to k nám. Máme bezpilotní letadla, která mohou sledovat, co se na pozemcích v okolí děje, ale to nestačí,“ řekl Husajn.

Ukradené sochy

Na jedné parcele poblíž Kyrény se staví nové domy nad hroby a říká se, že stavitelé pak chtějí hrobky prozkoumat a vykopané pohřební sochy zpeněžit.

Belzic kromě jiného pomáhá policii pátrat po zločineckých skupinách obchodujících s artefakty pocházejícími z Libye. Podle něj tyto gangy spolupracují se stavebními firmami. „Vědí, co chtějí, a pracují pro ně i egyptští oborníci,“ řekl.

Peru vyhostilo skupinku turistů, kteří poničili Machu Picchu. Jeden z nich čeká ve vazbě na soud Číst článek

Gangy podle něj dávají přednost starým řeckým městům na východě Libye před římskými památkami nacházejícími se kolem Tripolisu. „Na východě mají šanci najít více soch,“ sdělil Belzic. Trasa kradených artefaktů vede přes Egypt a končí v New Yorku, Paříži a Londýně, kde jsou obchodníci ochotni dobře zaplatit.

„Zmapovali jsme pašerácké cesty a vyšetřovatelé v minulých pěti letech zabavili v Evropě 19 kradených soch a v Egyptě dalších 25. V roce 2019 skončila v New Yorku 1,6 metru vysoká pohřební socha bohyně s částečně zahaleným obličejem. Zcela určitě byla ukradená v Kyréně. Podařilo se ji zachytit 41 hodin před plánovaným prodejem,“ popisuje situaci Belzic.

Bezohledným obchodníkům se starožitnostmi vzkázal toto: „Musíte přestat ničit ohromné historické bohatství této země zbídačené válkou.“