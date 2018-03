Velký zátah proti pašerákům lidí. Libye vydala přes 200 zatykačů

Libye vydala víc než dvě stě zatykačů na převaděče lidí. Generální prokurátor chce hromadným zatýkáním rozbít rozsáhlou síť pašeráků, která sahá i na významná místa libyjské státní správy. Na seznamu jsou občané Libye, ale i cizinci. Obviněni jsou z pašování lidí, ale také z mučení, vražd a znásilnění. Tripolis 19:35 15. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Migranti zachránění libyjskou pobřežní stráží v metropoli Tripolisu | Zdroj: Reuters

Do pašerácké sítě byli zapojeni také příslušníci bezpečnostních složek nebo pracovníci ambasád některých afrických zemí. Podle prokuratury rovněž existuje přímé spojení na členy místní odnože Islámského státu.

Zatýkání je důležitý signál toho, že se poměry v Libyi mění. I když na pašování lidí se zde určitě podílí daleko víc než jen dvě stovky konkrétních osob, je to podle Jana Šrota z české kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci důkaz, že boj proti pašerákům lidí myslí Libye vážně.

„Je to velké gesto a libyjské autority začínají mnohem více spolupracovat a ta perspektiva je mnohem lepší, než byla. Je to vidět i na těch počtech, od počátku roku přišlo přes Středozemní moře z Afriky pouze asi 5500 lidí,“ popisuje Jan Šrot. Už loni byl přitom počet migrantů přicházejících přes Středozemní moře nižší, než před rokem 2014, kdy začala takzvaná migrační krize.

Situace v Libyi je asi nejstabilnější od pádu Muammara Kaddáfího před sedmi lety, ale země je stále rozdělena mezi dvě vlády, které se vzájemně neuznávají. Některé oblasti stále ovládají menší bojůvky nebo skupiny napojené na místní kmeny. V zemi také zůstává asi 700 tisíc cizinců, kteří mají často namířeno do Evropy. I proto je podle Jana Šrota klíčové dál podporovat stabilitu Libye i dalších afrických zemí, odkud lidé do Evropy míří.

„Evropa by v Africe měla najít opravdu dobrého partnera. Pokud se podaří nějakým způsobem rozvinout tu spolupráci, tak to bude pro bezpečnost Evropy do budoucna hodně klíčové a to se týká teď primárně právě Libye,“ říká Jan Šrot z pražské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci.