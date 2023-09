Těla obětí povodně v Libyi vyplavuje moře stovky kilometrů daleko. Tisíce lidí se stále pohřešují

Libyjská pobočka organizace Červený půlměsíc uvedla, že z moře jsou vytahovány stovky těl, které tam smetla záplavová vlna. Po obětech pátrají záchranné týmy také v troskách domů a ve vrstvách bahna přímo ve městě Darná. Darná (Libye) 12:42 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet obětí záplav v Darná stoupl ve čtvrtek na 11 300 a 10 100 lidí se stále pohřešuje. | Foto: Jamal Alkomaty / AP | Zdroj: Profimedia

Těla obětí povodně, která zničila část východolibyjského přístavu, vyplavuje moře na pláže vzdálené více než 100 kilometrů. Serveru BBC News to řekli místní svědci.

Východolibyjské úřady do města nevpouštějí civilisty, aby práci záchranářů usnadnily, informovala dnes agentura AP. Počet obětí záplav v Darná stoupl ve čtvrtek podle Červeného půlměsíce na 11 300 a 10 100 lidí se stále pohřešuje. Kolem 30 000 lidí je podle odhadů místní úřadů bez střechy nad hlavou.

Záplavy v Libyi mohou mít až 20 tisíc obětí. Nejméně 30 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou Číst článek

„Město Darná je postupně evakuováno a pouze pátrací a záchranné týmy mají povolený vstup dovnitř,“ prohlásil podle AP šéf východolibyjských záchranných služeb. Záchranáři podle BBC čelí při pátrání obrovským logistickým problémům, protože musí pracovat bez základní infrastruktury.

Bašír bin Amír z Mezinárodního záchranného výboru řekl BBC, že do Darná vede jen jedna přístupová cesta, protože ostatní byly povodní zničeny. Ve městě nefunguje elektřina, neteče voda a telekomunikační spojení je nejisté, dodal.

Zemřelí z Darná jsou zatím pohřbíváni do masových hrobů, podle Organizace spojených národů (OSN) byla takto pochována již více než tisícovka lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO) a další dnes vyzvaly úřady v Libyi, aby od této praktiky ustoupily. „Rychlé pohřby do neoznačených hrobů mohou vést k dlouhodobému duševnímu utrpení příbuzných i ke společenským a právním problémům,“ uvedly WHO, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Mnoho těl obětí vyplavuje moře v okolních městech. Libyjský Červený půlměsíc sdělil, že důvodem je mimo jiné silný vítr. Jeden z obyvatel Tobrúku, který je od Darná vzdálen asi 150 kilometrů, BBC řekl, že viděl vyplavené mrtvoly v blízkosti svého domovského města. Po tělech v moři pátrají u pobřeží Darná potápěči.

Záplavy v Libyi mají 11 tisíc obětí. K tragédii nemuselo dojít, tvrdí šéf Světové meteorologické organizace Číst článek

Bouře Daniel zasáhla Libyi v neděli. Vydatné srážky způsobily protržení dvou přehrad nad městem Darná, které vzápětí bleskově zaplavila přívalová vlna. Podle starosty tohoto přístavního města, jehož počet obyvatel se odhaduje zhruba na 100 000, může být konečný počet obětí vzhledem k počtu zničených budov až 20 000.

Světová zdravotnická organizace podle BBC uvedla, že na několika místech v Libyi, včetně nejhůře postiženého města Darná, je nutně zapotřebí zdravotnická pomoc. Vzhledem ke složité situaci v zemi, která je politicky rozdělena mezi dvě soupeřící vlády, mnoho zdravotnických zařízení nefungovalo dobře ani před ničivými záplavami. „Spousta zdravotnických zařízení byla špatně zásobena a měla málo personálu,“ prohlásil představitel WHO pro oblast východního Středomoří Rick Brennan.

WHO je připravena koordinovat pomoc humanitárních organizací v Libyi, komplikace ale představuje existence soupeřících vlád na východě a západě. Jsou problémy dostat povolení od vlády, aby se pomoc mohla dostat tam, kde je potřeba, vysvětlil Brennan. Podle BBC zazněly výzvy k vytvoření námořního koridoru, jímž by mohla pomoc proudit přímo na východ Libye.