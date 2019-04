Obléhaným Tripolisem otřásly nálety, při leteckém úderu generála Haftara zahynulo devět lidí

Libyjskou metropolí Tripolis obléhanou jednotkami generála Chalífy Haftara otřásly v sobotu večer výbuchy. Vzdušné údery provedené Haftarovými silami si vyžádaly devět mrtvých a 35 raněných, sdělil v neděli agentuře DPA mluvčí armády mezinárodně uznávané vlády v Tripolisu. Tripolis 22:50 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domy v Tripolisu poškozené při boji (ilustrační foto) | Foto: Hani Amara | Zdroj: Reuters

Podle agentury AFP se exploze ozývaly ze středu města mezi 23.00 a půlnocí SELČ a podle místních a novinářů AFP je doprovázel hluk letadel. Podle zdroje DPA vypálil dron několik raket na vojenský tábor na jihu hlavního města. Mezi mrtvými jsou i čtyři civilisté.

Mluvčí libyjského ministerstva zdravotnictví v neděli uvedl, že ranění byli převezeni do veřejné nemocnice ve čtvrti Abú Slim na jihu libyjské metropole. Většina náletů zasáhla patrně právě tuto čtvrť. Mluvčí Haftarovy armády tvrdí, že bombardování zasáhlo kasárny a sklad zbraní.

Podle agentury Reuters není možné určit, zda útočil letoun nebo dron. Výbuchů bylo podle jí oslovených svědků nejméně osm. Ozývala se protiletadlová palba.

Jedna z uživatelek facebooku, která bydlí na západním okraji Tripolisu, agentuře AFP řekla, že místní lidé si na síti radí, že ti, kteří bydlí poblíž kasáren, by měli své domy opustit. „Ale my máme strach vyjít takhle večer do ulic,“ dodala.

V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen diktátor Muammar Kaddáfí. Haftarova Libyjská národní armáda (LNA) dosud působila na východě a jihu Libye a podporovala odpadlický parlament a vládu sídlící v Benghází.

Čtvrtého dubna dal ale Haftar LNA příkaz k postupu na Tripolis, kde sídlí mezinárodně uznávaná vláda. Boje si od té doby podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vyžádaly životy více než 220 lidí, mezi nimiž jsou i civilisté. Zraněno bylo dalších přes 1000 lidí a z domovů odešlo 25 000 Libyjců.

Boje se dosud odehrávaly převážně na zemi. Vzdušné údery byly pouze výjimečné, připomněla agentura AFP.