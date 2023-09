‚Nikdo nás nevaroval.‘ Obětí záplav v Libyi může být až 15 tisíc, obyvatele voda zaskočila uprostřed noci

Katastrofické záplavy zničily ve východní části Libye desítky měst a obcí. Obyvatelé upozorňují na to, že je před příchodem záplav nikdo nevaroval. Nejhorší je situace v přístavním městě Darná, kde přívaly vody tam smetly desítky domů, zničily tři mosty a dvě hráze. Řadu lidí divoké proudy odnesly až do několik kilometrů vzdáleného moře. Úřady se obávají, že obětí může být až 15 tisíc.

Nikdo nás nevaroval. To dnes říkají obyvatelé libyjského města Darná, které zasáhly tak silné povodně, že je reportér britské stanice BBC přirovnal k vlně cunami.

Nefungoval žádný varovný systém, neozvaly se sirény. Lidé, kteří přežili, mluví například o tom, že se probudili doslova uprostřed noci, kdy je obklopovala voda do výše několika metrů. Další lidi už proudy vody unášely.

I proto nacházejí záchranáři těla až v moři, které leží od přístavního města Darná 10 kilometrů. Další těla leží pod zřícenými budovami.

Úřady na východě země už potvrdily přes pět tisíc mrtvých. Ministr zdravotnictví samozvané vlády národní stability, která působí na východě země, ale přiznává, že se pohřešuje dalších 10 tisíc lidí. Jeho slova potvrzují i představitelé Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Podle odhadů bylo také zničeno asi 25 procent celého města Darná.

Bouře Daniel, která udeřila na východní Libyii, přinesla během jediného dne tolik srážek, jaké běžně naprší za osm měsíců. Kromě města Darná zasáhla bouře i další pobřežní města jako Benghází, Susah, Bajdá a Mardž.

Nejhorší je ale situace právě v Darná, kam se přívalila voda ze dvou protržených hrází. Nejprve nevydržela hráz, která je od města vzdálená 12 kilometrů, následně povolila i ta druhá, kterou inženýři postavili jen kousek od Darná.

Bouře Daniel předtím způsobila bezprecedentní záplavy i v Řecku.

Here’s the first post-event high-resolution satellite image of the port city of Derna.



Libya's 9/11. pic.twitter.com/HirE59i1Bn