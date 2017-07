Lidé ani země za to nemůžou, prostě to byl jeden šílenec, říká rodina Češky napadené v Egyptě

Už týden se v egyptské nemocnici zotavuje česká turistka, kterou v Hurghadě pobodal útočník nožem. Podle lékařů se její zdravotní stav lepší a brzy bude moct odcestovat do České republiky. V Káhiře má paní Lenka u sebe své nejbližší, se kterými dovolenou v Egyptě trávila nebo kteří za ní po incidentu přijeli. Radiožurnál s nimi mluvil přímo v Egyptě. Původní zpráva Káhira 9:35 21. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egyptská sanitka u nemocnice El Salam, do které byly převezeny zraněné ženy z útoku v hotelu Zahabia. | Foto: Mohamed Aly | Zdroj: Reuters

"Mně se tady líbí a fakt si nemyslím, že za to ta země může. Byl to prostě jeden šílenec a možná bych se sem i vrátil. Ale zatím nevím, zatím chci raději zůstat v Čechách," říká Radiožurnálu šestnáctiletý syn napadené turistiky Lenky Civínové.

Útočník na egyptské pláži pobodal šest turistek, jedna Češka je zraněná. Dvě Němky zemřely Číst článek

S maminkou a jejím přítelem se už chystali na návrat domů, když pachatel zaútočil. Do Káhiry za nimi potom přiletěla i babička a všichni teď tráví dny u nemocničního lůžka. "Vemte si Londýn, kde je všechno hlídané, takže dneska si snad ani žádnou tu destinaci nevyberete. Jak říká můj manžel: zůstat doma. Ale i tam je to nebezpečné, vemte si naši tenistku, do jejího bytu taky vnikl. Takže jen doufat, že všechno bude v pořádku," říká bez nějaké zloby maminka paní Lenky.

Opravdu se snaží

Jiří, přítel napadené ženy, má útočníka z pláže pořád před očima: "Vypadal jako všichni, kdo tam chodí nabízet nějaké masáže a podobně, takže mě nenapadlo, že by to bylo něco takového. Já jsem akorát chvíli koukal někam jinam, pak jsem viděl, že tam dělá něco u přítelkyně, pak vykřikla, já jsem si všiml, že má něco v ruce a že ji bodá."

Trojice byla na dovolené v Egyptě poprvé, pan Jiří si ale myslí, že i naposledy. "Asi sem nepojedeme spíš kvůli strachu, jinak ti lidé a ta země za to nemůžou, prostě to byl nějaký jeden šílenec. Ale psychika tomu bude ještě hodně bránit," říká pan Jiří, který jinak na hotelové služby i na výlety za egyptskými památkami v Luxoru vzpomíná rád.

„Přítelkyně chtěla, abychom poděkovali oběma nemocnicím, i té v Hurghádě, protože se opravdu snaží a jejich přístup je perfektní.“ Jiří (Přítel zraněné turistky)

Teď si chválí přístup egyptských úřadů a lékařů. V luxusním káhirském hotelu zůstávají Lenčin syn a její přítel Jiří na náklady egyptského ministerstva zdravotnictví. "Přítelkyně chtěla, abychom poděkovali oběma nemocnicím, i té v Hurghadě, protože se opravdu snaží a jejich přístup je perfektní." Na nemocničním pokoji se prý sestry a lékaři pacientce neustále věnují a povídají si s ní.

"Tady v Káhiře je ta nemocnice to nejlepší, co tady můžete dostat a s našimi běžnými nemocnicemi ve větších městech se to srovnat asi dá." Uplynulý týden se blízkým paní Lenky zúžil na pendlování mezi hotelem a nemocnicí, dopravu jim zajišťuje cestovní kancelář, se kterou na zájezd jeli.

Egyptský resort Sunny Days El Palacio | Foto: Mohamed Abd El Ghany | Zdroj: Reuters

"Hotel-nemocnice, hotel-nemocnice, pomalu se ze mě stává televizní maniak. Kdyby to manžel viděl, asi by mi vynadal, ale pokud by poslouchal, tak mu můžu vzkázat, že i tady dávají Tour de France. On je velký fanda," směje se maminka paní Lenky, které cestovní kancelář zařídila přesun z Prahy do Káhiry.

Ráda by jim prý nabídla i prohlídku káhirských památek, na to ale nemají blízcí paní Lenky ani pomyšlení. "Já už ani nevím, jaký je den. Vzala jsem si s sebou malý batůžek se základními věcmi, neustále tady přebíhám a chlapům pomáhám. Na hotelu je bazén, ale chuť těch možností využívat tu není, když je dcera v nemocnici. Oni se nám snaží splnit, co nám na očích vidí, ale my se snažíme toho nezneužívat."

Na paní Lenku měl útok i psychický dopad. Nechala zlikvidovat všechny věci, které měla při události na sobě a podle maminky bude mít úzkostlivé pocity z kohokoliv, kdo půjde za ní. Pan Jiří zatím neví, co vzkázat dalším turistům, kteří se do Egypta chystají: "Je to hrozně subjektivní a v této chvíli, kdy je to vše ještě hodně blízko, nevím, co bych poradil." Všichni čtyři už se těší, že doma na Rakovnicku se všech noční můr z dovolené zbaví.