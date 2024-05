Lidé z východního Rafáhu mají odejít do bezpečných zón, i tam se ale dřív bombardovalo, říká analytik

Izraelská armáda vyzývá obyvatele východní části Rafáhu, aby odešli, informují izraelská média. Tel Aviv má za to, že Hamás právě tam skrývá poslední izraelské rukojmí. Jednání o jejich propuštění a o příměří o víkendu skončila bez výsledku. „V Rafáhu je teď těžiště palestinské populace v Pásmu Gazy,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček Rozhovor Praha/Rafah 12:05 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dá se předpokládat, že začíná ofenziva v Rafáhu?

Je to dost pravděpodobné. Protože izraelský premiér Benjamin Netanjahu říkal, že na tuto ofenzivu dojde bez ohledu na jednání, bez ohledu na kýženou dohodu o výměně rukojmí a vězňů.

Na druhou stranu je pořád možné, že je to součást psychologického nátlaku na Hamás i Palestince samotné. A také třeba na Spojené státy, které, jak víme, se snažily Izrael od operace v Rafáhu odradit. Tudíž mohou touto cestou Izraelci tlačit Američany do zásadnějších intervencí do konfliktu v zájmu propuštění rukojmích.

Takže těžko říct, ve hře je mnoho možností. Ale hodně pravděpodobné je, že něco začíná.

Izraelská armáda podle dostupných informací vyzývá obyvatele východní části Rafáhu, aby se evakuovali. Kam mohou odejít?

Izraelská armáda k tomu dokonce vydala mapu, kde je vidět, že jih Pásma Gazy je rozdělený do desítek očíslovaných sektorů. Část z nich je vybarvená jako výzva k evakuaci.

Lidé se mají přesunout jakýmsi koridorem do Chán Júnisu, což je, zjednodušeně řečeno, velké město ležící severně od Rafáhu.

Tam naopak byly rozšířeny některé zóny, které by, jak tvrdí Izrael, měly být pro Palestince bezpečné. Ale z minulosti víme, že v řadě těchto takzvaných bezpečných zónách docházelo také k bombardování a zabíjení stovek civilistů.

Svízelný život

V Chán Júnisu ale před několika týdny a měsíci už palestinští uprchlíci byli.

Ano. A někteří tam zůstávají. Není to tak, že by byl sever Pásma Gazy zcela vylidněný a všichni byli koncentrovaní v Rafáhu. Ale rozhodně je tam teď těžiště palestinské populace v Pásmu Gazy.

Nesmíme zapomínat, že Rafáh je sám o sobě poměrně velké město. Plus tam přišly statisíce uprchlíků, vyhnaných Palestinců ze severní části Pásma Gazy. Současná evakuace se tak týká nejen uprchlíků, ale i domácího obyvatelstva Rafáhu.

Jaká je tam teď humanitární situace?

Je to samozřejmě svízelné. Některé světové televize ukazují záběry rozsáhlých stanových táborů pro uprchlíky. Nejde jen o zásobování vodou, jídlem a léky, ale také o sanitární situaci, o odpadové hospodářství, o hrozbu epidemií.

Pásmo Gazy bylo, jak víme, jedním z nejhustěji obydlených míst světa i před těmito událostmi. Teď jsou tam samozřejmě obyvatelé ještě více nahuštění.

Je jasné, že tak jako má Izrael snahu bagatelizovat strádání tamních obyvatel, tak zase některé humanitární organizace mohou mít tendenci to zveličovat.

Mezi lidmi jsou i teď velké rozdíly. Chudí lidé samozřejmě strádají více než ti bohatí, kteří si mohou koupit pašované zboží ze zahraničí a tak dále.

Poslední rukojmí

Dá se předpokládat, že právě v Rafáhu ukrývá Hamás poslední dosud nepropuštěné rukojmí?

Je to hodně pravděpodobné. Ale nedá se vyloučit, že je skrývá i v jiných částech Pásma Gazy, které už Izrael dříve obsadil nebo odtamtud odsunul obyvatelstvo.

Vidíme totiž, že na severu Pásma Gazy je území, kde se Hamás pokouší, a do určité míry úspěšně, obnovit svoji správu.

Nemluvě o tom, že se v minulosti ukázalo, že ne všechna rukojmí drží Hamás. Některé Izraelce mohou držet jiné frakce, místní klany a podobně.

Logika ale napovídá, že největší část bojovníků a ozbrojenců Hamásu je teď na jihu Gazy. Tudíž tam budou i jejich vůdci. A také ti rukojmí, které, dá se předpokládat, drží v okolí těchto vůdců v roli jakéhosi lidského štítu nebo pojistky pro další vyjednávání s Izraelem.