Lidem bez domova pomohou v Bruselu skládací kartónové stany

Za projektem s názvem „origami“ je belgický podnikatel Xavier Van den Stappen. Materiál na stavbu stanů poskytla firma na zpracování kartonů. Stany pak sestavovali trestanci z věznice na předměstí Lutychu.

With material tents forbidden on the streets of Brussels, homeless people in the Belgian capital are often left without a safe place to sleep. But one entrepreneur seems to have found a way around the rule: origami-style cardboard tents. The tents can be folded and carried on someone's back, and are big enough to house two people.