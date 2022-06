Americké Lidice. Název přijala část města u Chicaga v reakci na vyvraždění české obce nacisty

Tamní podnikatel v realitách Dominic Romano už dva dny po lidickém hororu přejmenoval část obce, kde vlastnil pozemky, na Lidice. O měsíc později, v červenci 1942, tam tisíce lidí vyšly do ulic manifestovat. Instalovali tam také lidický památník. Starají se tam o něj dodnes.

Z reproduktorů se linou tóny Smetanovy Mé vlasti a tři muži v sokolských úborech nesou americký a český prapor ke kamenné desce. Čteme na ní, že tu stojí na památku československých Lidic a jejich občanů, kteří zemřeli kvůli brutalitě nacistů 10. června 1942.

„Když Hitler řekl, že název Lidice smete z povrchu zemského, zdejší lidi řekli – to tedy ne! Byla to okamžitá reakce ze srdce, ne z rozumu. Nechtěli to dopustit a zbudovali památník,“ říká zpravodaji Radiožurnálu zdejší Čechoameričanka Vera Wilt.

Původní památník nahradil v Crest Hillu ten současný o kousek dál, ale stále stojí v malém parku v rezidenční čtvrti, která už osmdesát let nese název Lidice. Jejich příběh tu zasáhl nejen Čechoameričany.

„Bude mi 65 let, a co pamatuju, tak se téhle oblasti říkalo Lidice. Já nemám žádné české předky, ale vyrostla jsem v téhle ulici a jako dítě jsem si sem k památníku chodila hrát. A když tu každý rok pořádali smuteční vzpomínku, tak i když jsem češtině nerozuměla, vždycky jsem věděla, o co jde. I jako dítěti mi to bylo jasné. Ty truchlivé písně… To prostě vycítíte. No a uplynulo několik desetiletí, pracuju teď na radnici a mám za úkol se o tenhle park starat,“ vypráví Tina Oberlinová a hrdě ukazuje výsledky své práce – záhony růží, zábradlí či dřevěnou ceduli s označením parku.

Minulý týden o lidickém památníku dělala rozhovor pro zdejší lokální rádio. Zmiňovala historku o hrušni, která v českých Lidicích stála v den hromadné vraždy a stojí tam stále. Ještě během vysílání prý posluchači volali a přislíbili peníze na vysazení podobného stromu, a tak bude stát hrušeň i tady v Crest Hillu.

Na péči o lidický památník u Chicaga se jinak podílí hlavně českoamerická komunita, ostatně pozemek patří česko-slovenskému muzeu z Cedar Rapids.

„Odkaz Lidic je pro nás stále velmi důležitý. Už když památník tehdy budovali, účelem bylo, aby lidi nezapomněli. Protože – jak se říká – kdo zapomene, ten je odsouzený historii opakovat. Však vidíme, co se teď děje na Ukrajině. My jsme se o Lidicích učili ve škole a považujeme za svůj úkol ten příběh předávat dál,“ říká John Přitasil, prezident Československého amerického kongresu.

Na letošní první výroční uctění památky Lidic, které tu uspořádali s předstihem pro českou senátní delegaci, se vypravila i Anna Trushová, Američanka ukrajinského původu, která má příbuzné v Rusy okupovaném Chersonu.

„Přišla jsem vyjádřit svůj soucit a úctu obětem z Lidic, protože teď vidíme stejné zločiny na celé Ukrajině, v mé vlastní zemi. Takže teď cítím podobnou bolest. Nikdy jsem si nemyslela, že ji můžu zažít. Že jsou v Evropě v roce 2022 možné takové tragédie a zločiny proti lidskosti. Je to děsivé, nepředstavitelné,“ říká Anna Trushová.

Plnohodnotnou výroční pietu chystají v Crest Hillu na neděli, kdy to bude přesně osmdesát let od chvíle, kdy zdejší čtvrť pojmenovali po nacisty zlikvidované české obci. Podobnou připomínku chystají třeba i v nedalekém městě Phillips ve Wisconsinu, kde ještě za války také postavili lidický památník.