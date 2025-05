Lidový, čestný kandidát s cejchem podvodu a kuplířství. Nawrockému kauzy u fanoušků neškodí

V prvním kole polských prezidentských voleb sice Karoł Nawrocki skončil druhý, vyšel z něj ale prakticky jako vítěz. Celkové výsledky totiž ukázaly, že do druhého kola může oslovit mnohem více voličů než jeho konkurent – vládní kandidát Rafał Trzaskowski. Navíc se zdá, že Nawrockému neškodí ani aféry z jeho minulosti. Pro velkou část voličů je totiž symbolem lidovosti a odhodlání jít si za svým. Od stálé zpravodajky Varšava 15:23 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti na prezidenta Karol Nawrocki a Rafal Trzaskowski | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Ten pan Karoł! Ten se mi opravdu líbí. Takový vřelý, fajn člověk. Jak ho vidím v televizi, říkám si: Bože, kéž bychom ho zvolili. Proto i přemlouvám ty moje paní, aby taky hlasovaly. Ale ony už nevychází z domu.“ Moje paní – tak paní Halina mluví o svých klientkách – seniorkách, o které se stará, přestože sama už je v důchodovém věku. „Je mi sedmdesát,“ přiznává vitální drobná dáma, která žije v Grójci – sedmnáctitisícovém městě, vzdáleném od Varšavy asi 50 kilometrů.

„Důchod beru 700 zlotých, takže si musí přivydělávat, pracuji jako pečovatelka, ale není to snadné. Sil ubývá, záda mě často bolí, ruce taky, jak musím ty lidi zvedat, otáčet, nosit jim nákupy. Takže je to těžký život, navíc je všechno pořád dražší. Mám tři dospělé děti a už čtyři vnoučata. To jsou taková zlatíčka. Chtěla bych jim taky občas něco dát… A to já dám, ale nemůžu moc, s tím mým důchodem,“ popisuje paní Halina svůj současný život.

Vyučila se cukrářkou, ale nikdy se tomu povolání nevěnovala. Vždy pracovala jako uklízečka. Zaměstnávaná byla na půlúvazek, zbytek peněz dostávala na ruku. Při odchodu do důchodu jí stát vyměřil nízkou penzi.

Její těžkou životní situaci ještě zhoršilo úmrtí manžela. „Umřel náhle a já se pak tři roky soudila, abych dostala vdovský důchod,“ vysvětluje. Z obtížné situace ale paní Halina viní současnou vládu Občanské koalice vedenou Donaldem Tuskem.

„Lidem se těžko žije a ten Tusk nijak nepomáhá. A vládne tak, že je pořád dráž. Vždyť lidem už nestačí peníze ani na léky,“ varuje a připomíná přitom situaci svých klientů, pro které obstarává i cesty do lékáren.

„Já taky beru léky. Mám žilní nedostatečnost a léky mě stojí 100 zlotých (asi 600 korun). Hrozí mi trombóza, měla jsem jít na operaci, ale na tu nemám peníze. Měla bych se šetřit, ale to si nemůžu dovolit. Takže s těmi mýma nemocnýma nohama pořád chodím a riskuju sraženinu. Opravdu, už potřebujeme, aby přišel někdo, kdo nám bude dobře vládnout,“ povzdechne si nakonec.

‚Pohledný, lidský a dobrý‘

Paní Halina a celá její rodina jsou voliči strany Práva a spravedlnosti, která vládla v Polsku osm let – v letech 2015 až 2023. Měla své vlády, měla svého prezidenta. Nyní v prezidentské volbě podporuje Karoła Nawrockého – ředitele Institutu paměti národa, konzervativce, bývalého boxera – kandidáta z rozhodnutí stranického předsedy Jarosława Kaczyńského.

„Mně se na Nawrockém líbí všechno,“ usmívá se paní. „Je pohledný, je lidský, dobrý člověk. Vzdělaný. Je pro něj důležitá rodina a víra, jako pro mě. On se hodí na prezidenta. Ale to musí lidé volit moudře. A jestli nebudou hlasovat pro pana Karoła... Nedej Bože, aby přišel ten Trzaskowski. To s Tuskem odevzdají Polsko,“ myslí si Halina.

Ptám se paní, jak na to přišla? Hned mi to vysvětluje. „Jak bude Tusk a Trzaskowski, to už nebude Polsko. Předají ho Putinovi. V televizi ukazují, jak se Tusk přátelí s Putinem. Jak se k sobě tisknou. Já se dívám jenom na TV Republika. Tu mám moc ráda, protože tam nelžou,“ líčí.

Paní Halina naráží na snímky z roku 2010, kdy Donald Tusk, tehdy také premiér, přijel uctít památku obětí smolenské katastrofy, při které zemřel mimo jiné i prezident Lech Kaczyński. Delegaci tehdy přijal Vladimir Putin a Tuska objal. Fotky z květnové návštěvy používají polská pravicová média k deklaraci vazeb Tuska na Kreml.

TV Republika je úzce spojená se stranou Právo a spravedlnost a jejího prezidentského kandidáta Nawrockého vykresluje naprosto nekriticky. Jeho aféry maximálně nazývá snahou vládního tábora zdiskreditovat oponenta.

Obvinění, že Nawrocki zneužil člověka v nouzi, aby získal výhodně byt, že byl zapojený do kuplířství, že má vazby na fotbalové chuligány a gdaňské podsvětí, tak u voličů Nawrockého vyznívají do ztracena.

Pod vlivem informací z Republiky považují za větší nebezpečí varšavského primátora a kandidáta Občanské koalice Rafała Trzaskowského. „Ne, ten se mi nezdá, že by mohl být prezidentem. Ne. Ne. Ne. Taky lidi klame. Je to podvodník. Jak ten jeho Tusk. To je špatný člověk, ne snad?“ hrozí se paní Halina.

Nawrockého si jeho voliči považují za podporu rušení památníků sovětské okupace nebo za důraz na dokončení exhumací polských obětí masakru na Volyni. Sdílejí s ním odpor k velké části unijní legislativy a podporují pokračování těžby uhlí. Od Nawrockého si navíc slibují pevné vztahy se Spojenými státy.

Kauza s garsonkou

Jejich zárukou má být snímek z Oválné pracovny, kde na začátku května americký prezident Donald Trump Nawrockého přijal. Setkání ale zastínila kauza týkající se garsonky v Gdańsku, kterou měl před přibližně patnácti lety získat prostřednictvím jistého pana Jerzyho, staršího člověka s problémy s financemi, zákonem a alkoholem.

Do kampaně před druhým kolem Nawrocki vešel jako favorit. Jeho dosavadní voliče totiž mohli přirozeně podpořit i voliči krajně pravicových kandidátů z prvního kola, kteří dohromady získali přes 21 procent hlasů. Podle posledních průzkumů ale Karoł Nawrocki na Rafała Trzaskowského mírně ztrácí. Rozdíl je však tak malý, že se vejde do statistické chyby.

Pro výsledek bude důležitá nejen podpora ostatních kandidátů z prvního kola. Trzaskowského už podpořili Magdalena Biejat, Szymon Holownia a Joanna Senyszyn, přidal se k nim předseda Lidovců a ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nawrockého zatím otevřeně nepodpořil nikdo, ale brzy se to může změnit. Důležitá bude ale také volební účast. Zmobilizovat všechny voliče, kteří v parlamentních volbách v roce 2023 dali hlas některé z vládních stran, se nyní snaží právě vládní kandidát Trzaskowski.