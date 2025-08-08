Lídři Arménie a Ázerbajdžánu podepsali mírovou dohodu. Za zprostředkování poděkovali Trumpovi
Desítky let dlouhá válka mezi Arménií a Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach skončila. Arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbajdžánský prezident Ilham Alijev podepsali v pátek v Bílém domě ve Washingtonu mírovou dohodu. Oba lídři ještě před uzavřením smlouvy poděkovali za její zprostředkování americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
„Hodně lídrů se pokoušelo ukončit tu válku, ale neúspěšně, až do nynějška, díky ‚TRUMPOVI‘,“ napsal šéf Bílého domu na své síti Truth Social. Dodal, že jeho administrativa je s oběma zeměmi v kontaktu již delší dobu. Kromě mírové dohody se ve Washingtonu chystá prezident podepsat s lídry obou republik ležících v ruské sféře vlivu separátní dohody o ekonomické spolupráci.
Podle agentury AFP arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev zároveň oznámili, že Trumpa nominují na Nobelovu cenu za mír.
Arménská vláda zatkla arcibiskupy i nejbohatšího muže v zemi. Bojí se puče, nebo likviduje své rivaly?
Číst článek
„Nastolujeme na Jižním Kavkazu mír,“ řekl Alijev po podpisu dohody. Podle Pašinjana v pátek položili základ „pro lepší příběh, než jaký jsme měli v minulosti“. Trump ohlásil, že se obě země zavazují navždy ukončit veškeré boje.
Americká televize CBS s odkazem na zdroje z administrativy informovala, že v rámci smlouvy získají USA práva na využívání 43kilometrového koridoru, kde má vzniknout takzvaná Trumpova silnice pro mezinárodní mír a prosperitu (TRIPP). Ta má podle zmíněných činitelů usnadnit přístup západních zemí do této oblasti.
Obě země se od března pokoušely dohodnout na mírové smlouvě a ukončit spor trvající téměř čtyři desítky let. Podpisu dohody ale bránily přetrvávající sporné body, které sahaly od samotného vymezení hranic až po otevření pozemního spojení mezi ázerbájdžánskou exklávou Nachičevan a Ázerbájdžánem přes arménské území.
Arménie a Ázerbájdžán, které v roce 1991 získaly rozpadem Sovětského svazu nezávislost, jsou ve sporu od konce 80. let, kdy se Náhorní Karabach – ázerbájdžánský region s převážně arménským obyvatelstvem – s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu. V roce 2023 Ázerbájdžán znovu získal Karabach, což vedlo k útěku asi 100 000 etnických Arménů do Arménie.