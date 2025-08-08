Lídři Arménie a Ázerbajdžánu podepsali mírovou dohodu. Za zprostředkování poděkovali Trumpovi

Desítky let dlouhá válka mezi Arménií a Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach skončila. Arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbajdžánský prezident Ilham Alijev podepsali v pátek v Bílém domě ve Washingtonu mírovou dohodu. Oba lídři ještě před uzavřením smlouvy poděkovali za její zprostředkování americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Arménie a Ázerbájdžán jsou ve sporu od konce 80. let | Foto: Allison Bailey | Zdroj: NurPhoto / Reuters

„Hodně lídrů se pokoušelo ukončit tu válku, ale neúspěšně, až do nynějška, díky ‚TRUMPOVI‘,“ napsal šéf Bílého domu na své síti Truth Social. Dodal, že jeho administrativa je s oběma zeměmi v kontaktu již delší dobu. Kromě mírové dohody se ve Washingtonu chystá prezident podepsat s lídry obou republik ležících v ruské sféře vlivu separátní dohody o ekonomické spolupráci.

Podle agentury AFP arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev zároveň oznámili, že Trumpa nominují na Nobelovu cenu za mír.

„Nastolujeme na Jižním Kavkazu mír,“ řekl Alijev po podpisu dohody. Podle Pašinjana v pátek položili základ „pro lepší příběh, než jaký jsme měli v minulosti“. Trump ohlásil, že se obě země zavazují navždy ukončit veškeré boje.

Americká televize CBS s odkazem na zdroje z administrativy informovala, že v rámci smlouvy získají USA práva na využívání 43kilometrového koridoru, kde má vzniknout takzvaná Trumpova silnice pro mezinárodní mír a prosperitu (TRIPP). Ta má podle zmíněných činitelů usnadnit přístup západních zemí do této oblasti.

Obě země se od března pokoušely dohodnout na mírové smlouvě a ukončit spor trvající téměř čtyři desítky let. Podpisu dohody ale bránily přetrvávající sporné body, které sahaly od samotného vymezení hranic až po otevření pozemního spojení mezi ázerbájdžánskou exklávou Nachičevan a Ázerbájdžánem přes arménské území.

Arménie a Ázerbájdžán, které v roce 1991 získaly rozpadem Sovětského svazu nezávislost, jsou ve sporu od konce 80. let, kdy se Náhorní Karabach – ázerbájdžánský region s převážně arménským obyvatelstvem – s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu. V roce 2023 Ázerbájdžán znovu získal Karabach, což vedlo k útěku asi 100 000 etnických Arménů do Arménie.

