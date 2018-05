Lídři italských stran nechtějí úřednickou vládu, ale více času na jednání. Problémem je Berlusconi

Lídři dvou italských stran, které vzešly jako nejsilnější z březnových voleb, ve středu znovu neúspěšně jednali o povolební koalici. Následně požádali prezidenta Sergia Mattarellu, aby jim dal ještě den na dohodu. S odvoláním na úřad prezidenta o tom dnes informovala agentura ANSA. Prezident měl už v úmyslu pověřit někoho jiného sestavením úřednické vlády. Řím 23:34 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednaosmdesátiletý fenomén italské politiky Silvio Berlusconi | Zdroj: Reuters

Prezident se chce jmenováním apolitického premiéra vyhnout předčasným volbám. Ve volbách ze začátku března totiž žádná ze stran nezískala parlamentní většinu a na vládní koalici se lídři stran zatím nedokázali dohodnout. I ve středu jednali neúspěšně šéfové protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio a strany Liga Matteo Salvini, kteří úřednickou vládu nechtějí.

Volby ze 4. března vyhrála středopravá koalice protiimigrační Ligy se stranou Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho. Nezískala ale v parlamentu většinu. M5S, které skončilo druhé, bylo ochotno uzavřít koalici jen s Ligou.

Hnutí následně oslovilo Demokratickou stranu (PD), která stála v čele posledních tří vlád a v březnových volbách skončila třetí se značnou ztrátou. Ale i PD nabídku na spolupráci s hnutím odmítla.

Hnutí M5S i Liga ale úřednickou vládu nechtějí, taková vláda by zřejmě ani nezískala podporu v parlamentu. Podle prezidentových představ by měla úřednická vláda trvat do konce roku a připravit nové volby. Podle agentury APA by se ale ještě předtím měl změnit volební zákon, jinak by mohly volby skončit opět patem.

Odblokování situace?

Berlusconi ve středu za svou stranu FI překvapivě uvedl, že nebude vládní koalici Ligy a M5S bránit, ale že ji nepodpoří. Právě osoba tohoto kontroverzního politika a podnikatele byla dosud hlavní překážkou ve vyjednávání mezi středopravým blokem a M5S.

Protestní hnutí, jež staví na transparentnosti, Berlusconiho považuje za zosobnění nekalých praktik zavedených politických elit, proti nimž se vymezuje. Milánský magnát členy M5S na oplátku označuje za politické amatéry, kteří Itálii přivedou do bankrotu.

Nečekané prohlášení koaličního partnera Ligy může podle agentury Reuters vést k sestavení vlády během několika dní a ukončit devítitýdenní povolební pat. Salvini se dosud odmítal od kontroverzního koaličního partnera odloučit.

Sestavení italské vlády co nejdříve je důležité i kvůli tomu, že na podzim by měla vláda představit návrh rozpočtu. Kvůli němu čelí Itálie kritice Bruselu, protože vysokou mírou veřejného dluhu nesplňuje kritéria eurozóny. Bývalé italské vlády žádaly unii o „větší flexibilitu“ v pravidlech, mimo jiné proto, že země má vysoké výdaje v souvislosti s migrační krizí.

