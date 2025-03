Liga arabských států schválila plán obnovy Gazy. Izrael žádá propuštění rukojmí ve druhé fázi příměří

Představitelé Ligy arabských států na úterním mimořádném summitu v Káhiře schválili egyptský plán obnovy Pásma Gazy. Má jít o realistickou alternativu návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa přesídlit Palestince do okolních arabských států a proměnit území v „riviéru Blízkého východu“. Izrael v úterý také uvedl, že je připraven přistoupit k druhé fázi dohody o příměří, pokud Hamás propustí další z 59 rukojmích, uvedla agentura Reuters. Káhira/Tel Aviv 22:38 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Plán umožní Palestincům zůstat ve své vlasti, přičemž oblast by spravovala nezávislá komise palestinských odborníků. Obnova Pásma Gazy zničeného válkou má podle plánu stát 53 miliard dolarů (více než 1,2 bilionu korun). První fáze potrvá do roku 2027, druhá fáze do roku 2030, píše agentura AFP.

Dohoda o příměří, která vstoupila v platnost v lednu, ukončila 15 měsíců trvající boje mezi izraelskou armádou a teroristickým hnutím Hamás, které válku útokem 7. října 2023 na jih Izraele začalo. Nevyřešenou otázkou však zůstává poválečná budoucnost oblasti.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí plán v souhrnu představil ve své zahajovací řeči, v níž zdůraznil, že Palestinci v Pásmu Gazy zůstanou. Poté vyzval představitele arabských zemí, aby plán obnovy podpořili, a dodal, že Egypt bude příští měsíc hostit konferenci zaměřenou na obnovu Pásma Gazy. Podle Sísího je Trump schopný dosáhnout míru v takzvané „palestinské otázce“.

Prezident Palestinské autonomie Mahmúd Abbás s tímto plánem vyjádřil souhlas a vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil obnovu Pásma Gazy, která nebude zahrnovat přesídlení Palestinců, píše agentura Reuters.

Pokud to situace umožní, budou se během roku na palestinských územích na okupovaném Západním břehu a v Pásmu Gazy konat parlamentní a prezidentské volby, řekl prezident Abbás. V posledních volbách, které se konaly v roce 2006, zvítězilo palestinské hnutí Hamás, jež v následujícím roce Pásmo Gazy zcela ovládlo a vytlačilo z něj své politické odpůrce.

Abbás také oznámil vytvoření funkce viceprezidenta a vyhlásil amnestii pro všechny, kdo byli vyloučeni z jeho hnutí Fatah, jež dominuje vládě Palestinské autonomie sídlící v Ramalláhu na Západním břehu.

To se podle AFP týká i Muhammada Dahlána, bývalého šéfa Fatahu v Pásmu Gazy, který žije v exilu ve Spojených arabských emirátech a je dlouhodobě považován za Abbásova politického rivala.

Dahlán býval šéfem složek vnitřní bezpečnosti v Pásmu Gazy, ve svém emirátském exilu se podle časopisu Foreign Policy spolupodílel na takzvaných abrahámovských dohodách, v jejichž rámci některé arabské státy uznaly existenci státu Izrael a navázaly s ním diplomatické styky.

Egyptský plán podpořil také jordánský král Abdalláh II., který odmítl jakékoliv snahy o přesídlení obyvatel Pásma Gazy a varoval před eskalací násilí na okupovaném Západním břehu.

OSN je připravena plně spolupracovat při naplňování egyptského plánu, řekl generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres, jenž se summitu účastní jako host. Ten také podpořil vytvoření palestinského státu v rámci dvoustátního řešení a kritizoval výstavbu izraelských osad na okupovaném Západním břehu a hrozby anexí této oblasti.

Podle egyptského plánu by přípravná fáze rekonstrukce měla trvat půl roku a zaměřit by se měla na odstranění sutin budov zničených izraelským bombardováním a na vytvoření dočasných příbytků pro místní obyvatele. Vytvořit by se mělo sedm zón, kde by v těchto příbytcích bylo ubytováno 1,5 milionu obyvatel. Zároveň by bylo opraveno 60 000 částečně zničených domů, v nichž by mohlo žít 360 000 lidí.

V první, dvouleté, fázi má být postaveno na 200 000 bytových jednotek a znovuvybudována základní infrastruktura včetně silnic.

Ve druhé fázi, jež má trvat dva a půl roku, má být postaveno dalších 200 000 bytů a také letiště, přístav a průmyslové zóny. Pásmo Gazy má asi 2,3 milionu obyvatel. První fáze obnovy by měla stát zhruba 20 miliard dolarů (asi 480 miliard korun), druhá pak 30 miliard.

V Káhiře se za účelem zajištění financování sejde ministerská konference na vysoké úrovni, na níž budou jednat dárcovské země, mezinárodní a regionální finanční instituce i představitelé soukromého sektoru, píše AFP. Finanční prostředky budou uloženy v mezinárodně kontrolovaném a transparentním fondu.

Pásmo Gazy má podle plánu spravovat nezávislá komise palestinských odborníků, nikoliv tedy hnutí Hamás. Komise bude oblast spravovat po přechodnou dobu šesti měsíců, poté správu převezme Palestinská autonomie. Plán zmiňuje i možnost přítomnosti mezinárodních mírových jednotek. V průběhu jednoho roku se budou konat volby, pokud k tomuto kroku budou dostatečně příhodné podmínky.

Izrael v úterý prohlásil, že je připraven přistoupit k druhé fázi dohody o příměří v Pásmu Gazy, pokud teroristické hnutí Hamás propustí další z 59 rukojmích, které stále zadržuje.

Podle agentury Reuters to v úterý řekl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Zároveň obhajoval pozastavení přísunu humanitární pomoci do Pásma Gazy s tím, že se stala hlavním příjmem Hamásu.

V sobotu skončila po 42 dnech první fáze příměří, jež zastavila 15 měsíců trvající boje mezi izraelskou armádou a Hamásem, aniž by byla dohodnuta druhá fáze. Izrael chce první fázi o několik týdnů prodloužit, což však odmítá Hamás, který trvá na sjednání druhé fáze tak, jak dohoda předpokládala.

Dohoda kromě pozastavení bojů mimo jiné vyžaduje postupné propuštění izraelských rukojmí držených v Pásmu Gazy a obnovení přísunu humanitární pomoci do oblasti. Izrael však po konci první fáze přísun pomoci pozastavil.

V první fázi Hamás propustil 25 izraelských rukojmích a předal pozůstatky osmi dalších, a to výměnou za stovky palestinských vězňů propuštěných z izraelských věznic.

Saar v úterý také zopakoval požadavek naprosté demilitarizace Pásma Gazy coby předpokladu budoucího jednání. To již podle AFP odmítl mluvčí Hamásu Sámí Abú Zuhrí, podle něhož je „odzbrojení nepřekročitelnou červenou linií“ pro Hamás i ostatní ozbrojené skupiny.

Dohoda o příměří, která vstoupila v platnost 19. ledna, přerušila válku v Pásmu Gazy, kterou rozpoutal 7. října 2023 útok Hamásu a jeho spojenců na jih Izraele. Tam ozbrojenci pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Při odvetné ofenzivě izraelské armády podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy spravovaného Hamásem zahynulo či se pohřešuje v sutinách na 62 tisíc lidí.