‚Jedna éra skončila.‘ Italský ministr zahraničí Luigi di Maio rezignoval na post šéfa Hnutí pěti hvězd

Italský ministr zahraničí Luigi di Maio oznámil, že končí ve funkci šéfa vládní strany Hnutí pěti hvězd (M5S). Informovala o tom agentura AP. Svým stoupencům v Římě Di Maio řekl, že jedna éra skončila, on svou práci dokončil a nyní bude důvěřovat svému nástupci, že dále úspěšně povede stranu kupředu. Hnutí pěti hvězd podle Di Maia nyní dočasně povede senátor Vito Crimi, nový vůdce bude vybrán v následujících měsících po kongresu strany. Řím 22:21 22. ledna 2020

Italská média ještě před tímto oznámením uváděla, že Di Maiův krok by neměl znamenat konec vlády, kterou od loňska tvoří koalice M5S a Demokratické strany.

„Dnes tu jsem proto, abych oznámil svou rezignaci z čela Hnutí pěti hvězd,“ řekl ministr svým příznivcům. Třiatřicetiletý Di Maio stranu vedl od září 2017. Hnutí pěti hvězd se v posledních měsících potýkalo s vnitřními spory, v obou komorách parlamentu odešlo do frakcí jiných stran či do frakce smíšené několik zákonodárců. Poslední dva to udělali v úterý, připomněla agentura APA.

Nynější italskou vládní koalici vytvořilo M5S loni v létě s tehdy opoziční Demokratickou stranou poté, co se rozpadla jeho koalice s krajně pravicovou stranou Liga tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho. Dva dosavadní političtí rivalové se loni domluvili na koalici, aby zabránili novým předčasným volbám. Ty by totiž podle průzkumů zřejmě vyhrála krajně pravicová Liga.

Už tuto neděli čeká strany vládní koalice test u voličů, kteří budou rozhodovat v regionálních volbách v krajích Emilia Romagna a v Kalábrii. Průzkumy podle agentury APA nevypadají pro koaliční strany dobře. V regionu Emilia Romagna, tradiční baště levice, by mohla o víkendu zvítězit krajní pravice. Některá média spekulují, že by tyto volební výsledky mohly vládní koalici položit a zemi poslat na cestu k předčasným volbám.

Právě rostoucí popularita krajně pravicové Ligy, které loni v létě dávaly průzkumy kolem 38 procent, vedla k Salviniho rozhodnutí položit minulou vládní koalici. Snažil se totiž využít příznivých voličských nálad v případných předčasných volbách.

Strana M5S vznikla v roce 2009 jako protestní hnutí, které kritizovalo tehdejší politické vedení. S nástupem di Maia do jeho čela se ale rétorika M5S zmírnila, citelně například v kritice EU.

V posledních volbách v roce 2018 bylo M5S nejsilnější stranou, když dostalo téměř 33 procent hlasů. Zatímco Ligu tehdy volilo asi 17 procent hlasujících. Loni ve volbách do Evropského parlamentu se ale M5S propadlo zhruba na polovinu. Kolem 15 procent dávají této straně i nynější průzkumy mínění, zatímco Salviniho Ligu by nyní volilo zhruba 30 procent voličů.